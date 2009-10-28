Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



28 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Kredi, sigorta gibi sizin kazanmadığınız kaynaklar konusunda araştırmalarınız artabilir. Bu alanda yapacağınız girişimler özellikle kariyeriniz için olumlu olacaktır. Bu aynı zamanda üçüncü kişilerden gelen kaynakların imajınıza yaptığı olumlu etkisi olarak da yorumlanabilir. İlişkileriniz ve sosyal hayatınız da oldukça olumlu etkilerin altında.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugünler çok çalışmaktan çekinmeyin çünkü faydasını fazlasıyla geri alacağınızdan emin olabilirsiniz. Yeni bir iş imkanı ve iş konusunda kazançlı bir gelişme de yaşanabilir. Ancak kontrolcü veya baskın olmaya çalışan birisi ile çekişmeler mümkün. Bugünler güç savaşlarının bir parçası olmamaya gayret göstermelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün çocuklar, aşk hayatı, hobiler konuları ile yurtdışı ve uzak ufuklar arasında uyumlu gelişmeler olabilir. Bu eğlence isteyen tarafınızı tatmin etmek için uzun dönemli veya uzak mesafeli planlar yapabilirsiniz. Ayrıca bugünlerde çocuk, aşk veya boş zamanlarınızı değerlendirdiğiniz aktiviteler üzerinde bol bol düşünebilir, plan yapabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Evinizi ilgilendiren ve kredi gibi ikinci kişilerden gelen kaynakları içeren bir finansal anlaşmalar yapabilirsiniz. Uzun dönemli ilişkileriniz ve ortaklıklarınız bu tür finansal anlaşmalardan etkilenebilir. Ayrıca isterseniz bugünlerde sağlıklı bir eğlence anlayışı da geliştirebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bugünden itibaren yeni işler ve yeni ortaklıklar acısından daha olumlu bir ortam dogacaktır. Bu anlaşmaların oldukça kazançlı olma ihtimali de var. Ayrıca bu konuda bir aracı kullanmak işinize oldukça yarayabilir. Öte yandan bu günlerde fevri hareketlere dikkat. Finansal olarak iyi görünen bir potansiyel şekillenmeye başlayabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde iş hayatında yapacağınız maddi içerikli anlaşmalar sizin için oldukça avantajlı olabilir, çok akkılıca adımlar atıp, doğru kararlar alma ihtimali yüksek bu şansı iyi kullanmalısınız. Ancak zaten sizin olduğunu düşündüğünüz şeyler için mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Aşk ve eğlence hayatı hareketlenebilir veya çocuklar ile ilgili sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Bu güzel günleri sosyalleşerek geçirmelisiniz. Bu arada hobilerinizden veya kendini en iyi ifade ettiğinizi düşündüğünüz uğraşlardan elde edilecek maddi gelir veya bir eğlence planlaması sizi oldukça memnun edecektir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Ev ve aile hayatınız bolluk ve kazancın etkisi altında. Yeni bir ev eşyası almayı düşünüyor veya ev ile ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyseniz bu günler oldukça avantajlıdır. Artık ne istediğinize karar verip bunları ifadelendirmeye başlamış olmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Arkadaşlarla eğlenceli birliktelikler veya sosyal bağlantılarınızdan kazançlar için en uygun günlerdesiniz. Size yardım edecek faydalı olacak insanların karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Sahip olduklarınızın daha fazla farkına varıp, şükran duygusu içinde olabilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün Merkür, Akrep burcuna geçince bir müddet araştırma yapmak için size ideal ortamı yaratıyor. Ayrıca arkadaşlarla derin konuşmalar ve sohbetler için gerekli ortam da sağlanmış durumda. Bugünlerde kendinize iyi bakmalısınız, kendinize özen göstermeyi ihmal etmeyin. Uyumlu olabilmek, kendi kendine yetebilmek bugünü daha iyi geçmesini sağlayacakır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yurtdışı, uzak ufuklar, uzak yerlere seyahat, yayıncılık ve yüksek öğrenim konularının birinde oldukça olumlu bir haber kapınızı çalabilir. Belki de uzaklara seyahat edeceksiniz ve bu seyahatten oldukça memnun kalacaksınız. Bugünlerde ayrıca verdiğinizden daha fazlasını geri alma ihtimali var.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Maddi konularda konuşmak, pazarlık veya finansal bir anlaşma yapmak için çok olumlu bir gün çünkü bolluğun ve paranın sembolleri çok uyumlu açı yapıyor ve bugünleri şanslı kılıyor. Ayrıca hedeflerinize ulaşmak için dar da olsa gerekli perspektife sahipsiniz.