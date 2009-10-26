Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



26 EKİM PAZARTESİ



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün hayata daha rasyonel bakabiliriz. Her ne kadar idealist duygularımız olsa da hiç bir duygunun esiri olamamız muhtemel. Grup ve takım çalışmalarına kendimizi yatkın hissedebilir, arkadaşlarla beraber olmaktan oldukça zevk alabiliriz. Kendinizi öne çıkarma dürtünüzün ağırlığını daha az hissedeceğiniz, sosyal günlerdesiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Hafataya sosyal enerjilerle başlıyorsunuz. Belkide şimdiden arkadaşlarla haftasonunu düşünmeye başladınız. Öteyandan olaylara daha bağımsız ve idealist bakma güdüsü sizi özellikle iş hayatında güç çekişmelerine sürükleyebilir buna karşı tetikte olmalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Bugün özellikle arkadaşlarınız sayesinde enerjiniz yüksek, moraliniz yerinde olabilir. İhtiyacı olanların yanınında olmak, genel olarak empatik ve anlayışlı davranmak olumlu duygularınızı arttıracaktır. Ayrıca parlak ve orjinal fikirleriniz de olabilir ancak bunları illüzyondan ayırıp, sadece olabilirlere konsantre olmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Haftaya daha sosyal enerjilerle başlayabilirsiniz, pozitif insanlarla beraber olursanız gününüzün güzel geçmemesi için bir neden yok. Ateşli fikir alışverişleri olabilir ama bu fikirlerin çok azının pratikte kullanımı olacaktır. Bugün dengeli ve kontrollü olmak ekstra efor gerektiriyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bu hafta artık çalışmalarınızın karşılığını görmeye başlayabilirsiniz. Bu ani bir başarı değildir, olaylar önümüzdeki günlerde yavaş yavaş gelişecektir. Ayrıca bugünlerde beklenmedik bir haber alma ihtimali de var. Bu haberin sizi endişelendirmesine izin vermeyin zor günler bitti özellikle kazandığınız para konusunda bundan sonra her şey olumlu olacak.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Sosyal enerjisi yüksek bir gün. Eğlenceli ve cömert olabilirsiniz. Bu davranışlarınız olayların istekleriniz doğrultusunda gelişmesine yardım edecektir. İçinizde yapmak istediklerinizi gerçekleştirecek enerji var fakat bu enerjiyi doğru kullanamama tehlikesi ile karşı karşıyasınız



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Bugünlerde arkadaşlarınızdan biri beklenmedik bir fikir ile ortaya çıkabilir. Aynı tahmin edilmez etkilerle bir başkaldırı ile de karşılasabilirsiniz. Bu değişiklikleri ne kadar hızla kabul ederseniz o kadar sizin yararınıza olacaktır. Yeni fikirlere açık olmalısınız, iç güdülerinize güvenin.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugünden itibaren bir süre zihinsel gücünüz kuvvetlendiğini hissedebilirsiniz. Algılamanız kuvvetlenirken, bir konuya daha kolay odaklandığınızı farkedebilirsiniz. Aklınızdakileri daha iyi ifade edebilir, fikirlerinizi karşı tarafa daha kolay kabul ettirebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Grup projeleri veya arkadaşlıklardan bazı kazançlar elde edilebilir fakat bugünlerde hiç bir işinizi aceleye getirmemelisiniz. Yavaşlamazsanız ve sakin davranmasınız iş hayatı stesli olabilir. Aşk ve para konuları da sabır istiyor.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Sosyal içerikli bugünde ilişkileriniz bir adım ileri gidebilir. Değişik insanlarla tanışma veya yeni bir projeye başlama ihtimali var. Ruhani arayışınıza yardımcı olacak aktivitelerde de bulunabilirsiniz. Aşk hayatında problem yaşayanlar için düzelme ihtimali yükseliyor



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Pratik olan ve genel kabul görene göre davranmak bugün daha uygun olabilir. Sevdiğiniz kişiden destek görebilirsiniz onun tavsiyelerini dinlemelisiniz. Moraliniz bozuksa birde olaya başka açıdan bakmayı deneyin çünkü durumunuz sandığınızdan çok daha iyi olmalı.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Günün sosyal enerjilerini işiniz için kullanabilirsiniz. Tahmin etmediğiniz zamanlarda arkadaşlarınız güzel fikirlerle ortaya çıkabilir.Öteyandan, özel hayatınızı ilgilendiren konuşarda derin düşüncelere dalmak, bilinçaltınızda olanları keşfetmek için daha çok sebepleriniz olacaktır. Böyle günlerde meditasyon yapabilmek çok işe yarar. Başkalarının menfaati için çalışmak ta bugünlerde faydalıdır.



