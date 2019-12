Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



23 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçiyor ve bir ay boyunca bir dönemi bitirip, diğerini başlatmanın enerjisi ortak hesaplarınız, eşinizden ve diğer kaynaklardan gelen para alanında olacak. Bugünleri işe yaramayan, size yük veren konulardan kurtulma dönemi olarak görmelisiniz. Bu temizlik imajınıza ve kariyerinize olumlu etki yapacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçip size bir ay boyunca uzun dönemli ilşkileriniz ve ortaklıklarınız da işe yaramayan her ne duygu ve konu varsa bunun temizliğini yapmak için size fırsat veriyor. Eğer bunu başarabilirsiniz özellikle hukuksal konularda, yayıncılık, yüksek öğrenim ve yurtdışı ile ilişkiler konusunda derinden değişecek etkilerin haberciliğini yapıyor.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçince size de günlük işleriniz veya iş hayatınızda işe yaramayan her türlü alışkanlıktan kurtulma fırsatı veriyor. Ertesi gün Akrep burcundaki Güneş, Plüton’a sektil açı yapıyor ve bu tür değişimlerin özellikle ortak değerleriniz ve ilişkileriniz üzerindeki derin etkisini sembolize ediyor.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçiyor ve bu sizin için aşk, yaratıcı aktiviteler veya eğlence konusunda işe yaramayan huylarınızdan silkelenme anlamına gelebilir. Bu tür bir temizlik uzun süreli ilişkilerinize oldukça olumlu etki yapacaktır. Öte yandan ilişkilerinizde maddi sorumluluklar üzerinde yoğunlaşmanız da gerekebilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçince ev ve aile hayatınıza yeni bir enerji gelebilir. Bu enerji ile işinize yaramayan, size vakit kaybettiren ev ve ailenizle ile ilgili alışkanlıklardan kurtulmanın tam sırasıdır. Bu alanda değişen bakış açınızla bundan sonra günlük işlerinizde ve iş hayatınızda oldukça verimli olabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün Güneş’in Akrep burcuna geçmesi ile resmen yıllık ruh temizliği döneminiz başladı, özellikle gereksiz bilgi, iletişim, kısa süreli seyahat türünden fazlalıkları hayatınızdan çıkarmak, özellikle hobilerinize, yaratıcı aktivitelerinize, eğlenceye ve varsa çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabileceğinizi gösteriyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün Güneş’in burcunuzdan çıkıp Akrep burcuna geçiyor, özellikle kazandığınız para veya değerleriniz konusunda gereksiz davranışları üzerinizden silkeleyip, yeni başlangıç yapmanın zamanı gelmiş olmalı. Bu tür bir silkelenmenin ev ve aile ortamınıza getireceği faydalar olacaktır. Aksi takdirde duygusal veya finansal bir sıkıntı yaşama ihtimali yüksek.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Güneş burcunuza geçer geçmez yakınlarınızla iletişimi transforme etmeye kararlı Plüton’a uyumlu açı yapıyor. Belki de bu sayede en derin duygularınızı ifade etme fırsatı bulacaksınız. Bu duygular bir amaca yönlendirilise hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder. Bazı konularda yaşadığınız isteksizlik ve motivasyonsuluğunuz bitecektir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçince sizinde bilinçaltınızda size engel olan duyguları temizleme ayınız gelmiş oluyor. Bu temizlik, özellikle kazandığınız para alanında size oldukça yardımcı olacaktır. Bu yüzden işe yaramayan düşünceler ve endişelerden kurtulma ayındasınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçiyor, bunun Oğlak burçları için anlamı sosyal hayatınızda hareketlenme olacağı gibi bu alanda işinize yaramayan bütün etkilerden kendinizi kurtaracak bir temizlik de yapabilirsiniz. Kimbilir belki sizi tatmin etmeyen sosyal ilişkilerden kurtulma zamanı çoktan gelmiş olabilir. Bu tür bir temizliğin kendi benliğiniz üzerinde oldukça olumlu etkileri olacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün Güneş Akrep burcuna geçiyor ve kariyerinize ve dış dünyadaki imajınıza ayrı bir enerji veriyor. Bir ay boyunca bu etki ile bu konularda işe yaramayan ne varsa sisteminizden temizlemeye uğraşmalısınız. Eğer bunda başarılı olursanız bilinçaltınızın ve ruhaniyatınızın da oldukça olumlu etkilenecektir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Güneş’in Akrep burcuna geçmesi idealerinizi bir ay boyunca gündeme getirebilir, duygularınız da derinleşebilir. Bu dönem ayrıca özellikle yurtdışı ile ilişkilerde veya uzak ufuklarla ilgili her konuda hayatınızdaki gereksiz detayları temizlenme dönemidir. Güneş ve Plüton arasındaki açı ise bir tanıdık ile olan bağlantınızın bu günler size güç kaynağı olabileceğini gösteriyor.