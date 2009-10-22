Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için yorumladı...



22 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Sosyal hayatınız olumlu etkiler alıyor, buna hayalperestliği ve iyi niyeti de ekleme olasılığı var. Bugün bir konuya odaklanma kapasiteniz iş hayatınızı olumlu etkileyecektir. Farklı konuları ve işin iç yüzünü öğrenme isteğiniz yüksekken bunu kariyerinizin avantajına kullanmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İçinizdeki heves artarken, daha fazla iyimser de olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenme ve keşfetme isteğiniz artabilir. Macera isteğinizin yoğunlaşması düşünmeden yapılan hareketleri de beraberinde getirebilir. Ekstra dikkatli olmakta fayda var. Öte yandan iş için seyahatlerin sonuçları olumlu olacatır.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünlerde günlük hayatınızın detaylarına yeniden bir göz atıp, gerekiyorsa özeleştiri yapmalısınız. Kendinizi geliştirecek konuları ve bunların yollarını ciddi olarak düşünmeli ve önümüzdeki bir ay boyunca bunları uygulamanın planını yapmak işinize yarayacaktır. Arkadaşlarla eğlence planları yapmak, çocukları veya hobileri sosyal alana taşımak da mümkün.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Günlük işlerinizde ve iş hayatınızda genel olarak bir iyimselik ve pozitif hava hakim olabilir. Seyahat programları yapmak, sosyal programlar organize etmek için de ideal günlerdesiniz. Ancak dikkat! ev ile ilgli harcamalar ve ortak hesaplar hayalperestliğin etkisi altında olabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün çocuklarla ilşkilerinizde veya aşk hayatınızda daha ılımlı olabileceğiniz bir gün. Uzun dönemli ilişkilerinizde de kendinizi daha hayal perest veya umutlu hissediyor olabilirsiniz. Eşinizde yapacağınız planlar gerçeklerden uzak olabilir. Ancak genel olarak ev-aile ilişkileri uyumlu etkiler altında.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün de iyimser ve ılımlı hava güne hakim ancak dünün mantıklı kararları yerini hayalperestliğe bırakabilir. Macera isteği ile mantıklı olmayan riskler alınabilir. Günü Başak burcunun yabancı olmadığı endişeler ve huzursuzluklarla bitirmek istemiyorsanız kalbinizi sevgiye ve anlayışa daha çok açmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün de dünkü etkiler devam ediyor. İsterseniz iyimser ve ılımlı olabilirsiniz, bilinmeyen konuları ilginizi çekebilir. Yüksek enerjili olmak cesaretinizi arttıracaktır ve bu da kimi Terazi burçlarının daha kolay risk almasına neden olabilir. Bütün bu enerjilerin en iyi kullanımı içinizdeki sevgi dolu ve şevkatli kişiyi çıkararak elde edilir..



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün de dünkü ılımlı enerjiler devam ediyor, ufkunuzu genişletmek ve yeni tecrübeler deneyimlemek isteği içinde de olabilirsiniz. Bugünlerde ilişkilerde ne alıp ne verdiğimizi tartmalı ve yetersiz kaldığımız yerlerde eksiklerimizi tamamlamalıyız. İşe yaramayan duygular ve ilişkilerden kurtulmanın tam sırası elimizde kalanlara en içten yanımızı gösterebiliriz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Enerjiniz arttıkça sosyalliğiniz de artıcaktır. Bugün sosyal konuşmalar, arkadaşlarla iletişim ön planda. Kimi Yay burçları bu enerjiyi yakınlarını ziyaret ederek de kullanabilir. Burcunuzdaki Ay idealistliğinizi, felsefi konuşmaları, sanatsal aktivitelere ilginizi de arttıracaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kazandığımız para konusunda ve genel olarak kariyerimizin getirileri konusunda bugün gerçeklerden uzak olabiliriz. Örneğin bir para geleceğiniz düşünüp, daha gelmeden harcama ihtimali var. Genel olarak olumlu etkili bu gün de gelecek için fazla iyimser de olabiliriz. Bir ayağımızı yerde tutmakta her zaman fayda vardır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Keşfetmek, sınırları aşmak, idealler hep sosyal hayatınız çevresinde tatmin olabilir. Kendinize güveniniz cesaretinizi arttırabilir ve böylece risk alma ihtimaliniz de artacaktır. Başlangıçlar ve bitişlerin enerjisi bir ay boyunca kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız üzerinde, bu fırsattan yararlanıp bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün de iyimser enerjilerin etkisinde olabiliriz. Özellikle eviniz ve ailenizi ilgilendiren konularda bir değişiklik yapmak isteyebilir veya bir macera arayışı içinde olabiliriz. Artan enerjimiz kendimize güvenimizi arttıracağı gibi bizi aynı zamanda cesaretlendirebilir. Bu enerjileri olumlu kullanmak kendi elinizde, eğer bunu başaramazsanız bu etkiler sizi huzursuz yapabilir.