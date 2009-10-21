Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



21 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Özellikle arkadaşlardan veya uzun dönemli ilişkilerinizden gelecek haberler olumlu olabilir. Seyahat etmeyi düşünen Koç burçları da bu seyahatlerinden memnun kalacaklardır. Özellikle uzun dönemli planlarınızda veya uzak yerlerle olan ilişkilerinizde pozitif ve idealist olabileceğiniz bir gün.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatınızda, günlük işlerinizde uyumlu olmak oldukça işinize yarayacaktır. Aynı etki iş amaçlı seyahatlerin ardındaki kazancı da sembolize ediyor. Bu hafta genel olarak ilişkileriniz derinleşebilir, ilişkilerinizde yeniden güven kazanımı ve kendinize güvenin artışı da söz konusu.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Çocuklar, hobileriniz ve yaratıcı aktiviteleriniz ile yurtdışı ve yüksek öğrenimi arasında uyumlu etkileşim var. Kimbilir belkide bu iki alanı ilgilendiren bir haber alabilir veya sehayat planlayabilirsiniz. Eğlenme ve öğrenme isteği sizi uzak yerlere veya ufuklara taşıyabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ev ve aile ortamınızı ilgilendiren ekstra bir kaynak haberi ile rahatlayabilir veya bir aile seyahati planlayabilirsiniz. Ayrıca çekiciliğiniz ve ikna ediciliğinizin bu hafta arttığını hissedebilirsiniz. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine olayları istediğiniz yöne bu çekiciliğinizle çekebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Artan olumlu iletişimden özellikle iş hayatınız, uzun dönemli ilişkileriniz veya ortaklıklarınızdan fayda görecektir. Özellikle finansal konularda işin peşini bırakmamalı, iletişim kanallarını açık tutmalısınız. Günlük hayatınızın sorumlulukları ile meşgul olurken aynı zamanda geleceğiniz için doğru adımları da atabilirsiniz. Yoğunluk diğer işleri takip etmeye engel olmamalıdır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maddi ve/veya iş hayatınız ilgilendiren konularda bugün daha akıllı kararlar alabilirsiniz. Bu alanlarda alacağınız haberler de olumlu olacak. Genel olarak günün havasında pozitiflik ve iyimserlik hakim. Özellikle uzun süreli ilişkilerinizden bu konuda oldukça fazla destek görebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Eğlence hayatınız ve yaratıcı aktiviteleriniz canlanırken, bu alanda çok hoşunuza gidecek bir haber alma ihtimali yüksek. İyimserlik ve pozitif bakış açısı pozitif olayları da beraberinde getirecektir. Ancak bilinçaltı sorunlarının para kazanma kapasiteniz önündeki etkilerini farkettirecek birkaç olay olabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiyor ve bunun anlamı siz Akrep burçlarına bir ay boyunca daha odaklı ve daha güçlü enerjisini yollayacağıdır. Özellikle birkaç gün boyunca maddi konularda iyimserlik ve pozitif enerjinin etkisi altında olabilirsiniz ya da sıkıntılar eskisi kadar sizi rahatsız etmeyecektir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünün uyumlu açıları sosyal hayatınızı etkileyecek ve arkadaşlarınızla iletişimi arttıracaktır. Özellikle iş odaklı kısa mesafeli seyahatlerden de kazançlı çıkabilirsiniz. Ayrıca macera ve keşfetme isteğinizde artıyor. Bu enerji ile bugün bol bol sağa sola telefon edebilir, bu enerjiyi aktarabilmek için doğru aktiviteyi arayabilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün iş hayatınız ve parasal konuşmalar olumlu etkilerin altında. Kariyerinizle ilgili yapacağınız iletişimden kazançlı çıkabilirsiniz. İş için seyahat eden Oğlak burçlarıda elleri boş dönmeyecektir. Genel olarak idealist ve uyumlu olabileceğiniz bu gün işlerinizin de olumlu gitme ihtimali yüksek.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Uzak yerlerden gelen veya yurtdışı ile ilgili haberler ve ayrıca bugünlerde yapacağınız anlaşmalar sizin için bugün oldukça olumlu. Bütün bunlarla birlikte gününüz ılımlı ve uyumlu geçebilir, sosyal olarak da canlı geçebilecek bugünün keyfini çıkartmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünlerde ortak kaynaklar konusunda beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Bazı tanıdıklarınızdan özel istekte bulunmak veya destek istemekte bir sakınca yok ancak işi tam anlamadan siz bir olur vermemeye özen göstermelisiniz. Genel olarak iyimser ve pozitif olabileceğiniz bugün işlerinizinde aynı pozitiflikte gelişmemesi için bir neden yok.