Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu günlük burç yorumunu sizin için yorumladı...



20 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün arkadaşlarınıza veya sevdiğiniz birine kırılabilirsiniz. İş hayatınızda veya günlük işlerinizde araştıma yapma, olayın derinlerine inme isteği içinde olabilirsiniz ama bu akşam saatleri ay boşluğa düşüyor belki de aradığınızı bulamayabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İlişkiler aslında genel olarak bir iyileşme sürecinde fakat olaylara karşı tarafın gözü ile bakamamak ikili ilişkilerinizde problem yaratabilir. Normalde uyumlu ve pozitif olabileceğiniz bir gün ancak bir gerginlik anında olayları kişiselleştirmemekte fayda var.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Olayların iki tarafını da görmeye çalışmak size yardımcı olacaktır. Günlük hayatın gerginlikleri sağlığınızı etkileyebilir. Yaşadığınız olayları kariyerinizle ilişkilendirmemeye çalışmalısınız. Öte yandan ilişki problemlerinizi bugünlerde daha kolay çözebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ev ve aile ile ilglii konular sinirlerinizi yıpratabilir veya geçmişteki yaralar yine aile ortamında gelişen olaylarla tetiklenebilir. Kendinizi normalden fazla hassas ve kırılgan hissediyorsanız, kendinizle başbaşa kalıp, tartışmalara girmemelisiniz. Bu geçici endişelerin yerini iyimserlik alacak.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Parasal konularda kendinizi daha hassas hissettirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden özellikle para konularını konuşmak için yarını beklemelisiniz. Kafanızı karıştıran konularda ise içgüdülerinize güvenebilirsiniz. Bütün ikili ilişkilerinizde iletişim anahtar rolü oynuyor, bir konuşmanın sonunun nereye varacağı tamamen size bağlı.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maddi konular uzun dönemli ilişkilerin getirdiği rahatsızlıkların etkisi altında. Uzun dönemli ortaklıklarımızda normalden daha fazla hassas olabiliriz. Ancak iletişim her şeyi çözecektir. Belki de bugün konuşup, kararı yarına bırakmak da akıılıca olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Burcunuzdaki Venüs çekiciliğiniz arttıracak. Ancak özellikle aşk veya yaratıcı uğraşlar alanında bugün biraz can sıkıntısı mümkün. Bu etki eski yaraları yeniden acıtır ancak geçici, kendinize güvenli tavırlarınız ile her türlü sorunun üstesinden gelebilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Ev hayatınız bilinçaltınızın derinliklerinden gelen ve sizi adeta pençesine almış duyguların etkisinde. Bugün ev veya aile ile ilgili konular de kelimeler sizi nedensiz yaralıyor gibi gözükebilir. Ancak bu etkiler kısa süreli, iyimserlik ve olumlu havayı sandığınızdan erken bulabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Sabah saatleri dünden kalan etkilerle uğraşabilirsiniz ancak daha sonra kendinizi daha enerjik ve pozitif hissedeceksiniz. İçinizde ilişkiler ile ilgli pürüzleriniz çözebilecek iyimserlik ve uyumda olacaktır. İdealist enerjiler yurtdışı ile ilgili konulara ve uzak hedeflere yönlendirilebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Dış dünyadaki imajınızı ve değerlerinizi etkileyecek kırgınlıklar söz konusu. Ancak sizden uzak yerlerde bulunan arkadaşlarınız veya sosyal çevreniz toparlamanızda size yardım edecek. Eğer hafta başı sizi kıracak bir etki söz konusu oldu ise bu konuda tek teselli bu duyguların geçıcı olduğudur. Şok kısa zamanda yine hayata pozitif bakabilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sabah saatlerinde beklenmedik gelişmelere şaşırabilirsiniz ancak içgüdüleriniz size yön verecektir. Duygu yoğunluğu ve hassaslık hala devam edebilir ancak bunların derinlerdeki yaraları anlamanız için birer fırsat olduğunu unutmamalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sabah saatlerindeki kısa süreli kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Dünkü hassaslık ve kırılganlık da devam edebilir. Diğer taraftan ilişkilerle ilgili pürüzleri çözmek de her zamankinden kolay olabilir. Çünkü bu konular hararetini yavaş yavaş kaybetmiş olmalı.