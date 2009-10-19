Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



19 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünkü gibi Akrep burcundaki Ay dönemleri istemediğiniz alışkanlıklardan kurtulmanın tam sırası, özellikle ortak kaynaklarınızı ilgilendiren konularda, arkadaşlarla ilişkilerde ve takım çalışmalarında bunun faydalarını daha net olarak görürsünüz. Bu alanlarda kendinizi daha hassas ve duygusal olabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Uzun dönemli ilişkileriniz veya iş ortaklıklarınız hassaslığınızın veya duygusallığınızın etkisi altında olabilir. Bazı üstü kapalı veya gizli kalmış konuları açmak, bunlar hakkında konuşmak da isteyebilirsiniz. Bugünlerde bu konuda daha yumuşakbaşlı ve daha özverili olmanız şart.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Duygusallığınız veya hassaslığınızın artması iş hayatınıza veya günlük işlerinize yansıyabilir. Bugün ayrıca üstü kapalı kalmış, daha önce konuşulmamış konuları konuşmaya meğilli olabilirsiniz. İnatçı ve aksi davranışlardan kaçınmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Haftaya belki de özellikle hobilerinizi veya yaratıcı uğraşlarınız alanında bilmediğiniz bir konuyu öğrenerek başlayabilirsiniz. Çocuklarla ilişkilerde duygu yoğunluğu içinde ve hassas olabilirsiniz . Yine çocuklarla olan veya aşk ilişkilerinizde inatlaşmamaya özen göstermelisiniz. Bu enerjinin iyi kullanımı hobileriniz veya yaratıcı bir konulara odaklanmak veya böyle bir konunun derinine inmek olabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün konuşmalar derinleşebilir, daha önce konuşmadığınız bir işin detayları için bugün kendiniz konuşmaya hazır hissedebilirsiniz. Ancak dikkat konuşmalarınız inatlaşma tehlikesi var, bunun farkına varıp, kelimelerinizi dikkatle seçmekte fayda var. Açıkça görünmeyeni, kapalı kapının ardındakini merak edebileceğiniz gündesiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maddi konuları ve değerlerinizi ilgilendiren konularda daha inatçı ve hassas olarak haftaya başlayabilirsiniz. Duygusal derinliği inatlaşmak ve kin tutmak yerine istenmeyen davranışlardan kurtulmanın aracı olarak görebilirsiniz. Kazandığınız para konusunda çalışmayanı bitirip yeni bir sayfa açmanın tam zamanı.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Derin duygular, gizemli haller ve içe dönük olarak haftaya başlayabilirsiniz. Özellikle aklınızda maddi konular varken düşünceli olmanız da mümkün. Yine maddi konularda inatçı ve kinci tavırlardan kaçınmalısınız. Bugünlerin enerjisini istemediğiniz alışkanlıklar ve özellikle israftan kurtulmak için kullanmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Burcunuzdaki Ay size ekstra enerji verirken, kendinizi daha tutkulu ve gizemli hissedebilirsiniz. Duygusal enerjiniz yoğunlaşıp, güçlenecektir ve bu yüzden kendinizi daha hassas da hissedebilirsiniz. Olayları daha yoğun algılayabileceğiniz için inatlaşma ve kinci duygular da artabilir. Bu derin duyguları veren enerjiyi doğru kullanabilirseniz kendinizde beğenmediğiniz yönleri değiştirmekte size yardımcı olur.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Hafta normalden daha içe dönük ve duygusal başlama ihtimaliniz yüksek. Bugün sabah sizi uyandıran rüya bilinçaltınızın derinliklerinden size haber taşıyabilir. Bu sembollerin size ne demeye çalıştığına kulak vermelisiniz. İnantçılık veya hassaslıkta bilinçaltınızdan gelen etkilerin ifade bulma şeklidir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal hayatınız duygusallık ve hassalığın etkisinde olabilir. Örneğin, arkadaşlarınıza daha rahat kırılabilirsiniz veya onlarla inatçı ve kinci konuşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca bugün bilinmeyeni öğrenme içgüdüsü ile bazı konuşmalar yapabilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünkü duygu yoğunluğu kariyeriniz veya dış dünyadaki imajınız ile ilgili konularda olabilir. Bu tür konularda hassas davranabilirsiniz hatta zaman zaman inatçı veya kindar da olabilirsiniz.Bu duygu yoğunluğunu doğru kullanıldığında bu alanlarda çalışmayanları değiştirmeye yardımcıdır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Haftaya kendinizi dugusal ve hassas hissederek başlayabilirsiniz. Özellikle yurtdışı ile ilgili veya uzak ufuklar, yüksek öğrenim ile ilgili işlerinizde olayları daha farklı boyutta algılayabilirsiniz. Bu yoğunluğu bu konularda doğru gitmeyen, işe yaramayan konulardan kurtulmak ve yeni başlangıçlar yapmak için kullanmalısınız.