Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



18 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İkili ilişkiler alanında yeni bir fırsatı, yeni bir başlangıç olabilir. Uzun dönemli iş veya aşk ilişkinizde yeni bir adım atılabilir. Bazı ilişkiler kuvvetlenerek, daha uzun dönemli olabilir. İçinizde ki ‘önce ben’ güdüsünü bir kenara koyarak paylaşımlardan zevk alabilirsiniz. Cömertlik bugünlere destek verecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Yeniay iş hayatınız veya sağlık ile ilgili bir konuda yeni bir fırsatı sembolize ediyor. Örneğin yurtdışı ile ilgili bir işte yeni bir adım atılabilir, bu da iş hayatınızı ve günlük düzeninizi tamamen değiştirebilir. Bu aralar gelişmeleri takip edin.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünkü yeniay yaratıcı aktiviteleriniz, hobileriniz, eğlence, aşk gibi konular üzerinde etkilidir. Bugünlerde aklınıza düşecek yaratıcı fikirleri dikkate almakta fayda var. Eğer buaralar yeni bir aşk doğmuş ise hemen ardından ikinci bir adım da gelebilir yada çocuk planları yapıyorsanız bugünleri iyi kullanmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünkü yeniay ile ev ve aile konularına bir gelişmeyi veya yeni bir kararı getirebilir. Bu kararda uzun dönemli ilişkinizin veya ortağınızın desteğini alabilirsiniz. Ay sonunda bu alanda uğraştığınız konular sizi daha fazla zorlayıp, sorumluluklarınızın artması ile bu konularda kendini yeterince rahat hissetmeyeceğinizden pratik olarak ne halledilecekse bu aralar halletmek te fayda var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünkü yeniay’ın etkisi daha çok iletişim trafiği ve seyahat üzerinde. Ancak bütün bunlar bir amaç için veya iş odaklı olacaktır. Yeniay iş hayatınız, günlük işlerinizi transforme etmekle meşgül Plüton’dan da destek alıyor, bu etki de elinizdeki bilgileri toparlayıp, işe koyulmanıza yardım edebilir. Artık olaylara bakarken pembe gözlüklerinizi de atacağınızdan daha realistik adımlar atmak mümkün.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Maddi konular bugünkü yeniay’ın getireceği enerji ile tekrar önünüze gelebilir. Kendi kazandığınız para konusu severek yaptığınız uğraşları, hobilerinizi ve bunlardan gelebilecek gelirleri temsil eden konularda olumlu etkiler alıyor. Yanlız elinizi çabuk tutup bu alanda her ne yapacaksanız ay sonundan evvel bitirmeye çalışın çünkü bundan sonra bu alanda sizi getireceği derslerle olgunlaştıracak Satürn iki buçuk yıllığına endişeleriniz arttıracaktır. Belki de bu tarihlerde başlattığınız bir proje için önümüzdeki yıllar karşılık beklemeksizin çok çalışıp, emek sarfedeceksiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünkü yeniay’da bu haftanın hayatınıza getirdiği hareketlenmeye destek veriyor. Her anın tadını keyifle çıkartmanız hatırlatan etkiler altında ciddi konuları hafta içine bırakmata fayda var. Manipulasyondan mümkün olduğu kadar uzak durup, dürüstlüğü her şeyin üstünde tutmakta fayda var.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Hafta boyunca biliçaltınızı active edecek türden hareketlenmeler vardı. Bugün de içe dönmek ve yaşadığınız olayları sindirmek iyi bir seçim olabilir. Bugünkü yeniay ile içgüdüleriniz daha da kuvvetlendirebilir. Bu alanın aktive olduğu dönemler rüyalarınız bilinçaltınızdan, bilincize gönderdiği mesajlara da dikkat etmekte fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Arkadaşlar ve gruplarla ilişkileriniz bu haftasonunda itibaren daha uyumlu olacaktır. Belkide arkadaşlarla yapılacak bir iş birliğinin haberini bugünden sora alacaksınız. Bugünkü yeniay arkadaşlar ve gruplar alanında yeni bir fırsatı sembolize ediyor. Örneğin, arkadaşlara yapılacak bir iş için uzak mesafelerle yapılacak yoğun telefon veya email trafiği bu haftanın açılarının bir ifadesidir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Muhtemelen bugünler kariyer alanında kafanıza takılı olan konular yeniden gündeme gelecetir. Değişim isteği içinizde alevlenirken bugünkü yeniay da bu alanda yeni bir fırsatın veya umudun habercisi olması heyecan verici. Böyle bir fırsat ortaya çıkmışken siz de bu konuda elinizden geleni yapmaya gayret etmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yurtdışı ile olan işleriniz, yüksek öğrenim, geniş kitlelerle iletişim , vizyonunuzu olumlu yönde etkileyecek ve sizi olgunlaştıracaktır. Bugünkü yeni ayda bu tür konularda yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Uzak yerlerden, uzak fikirlerle uzayan bir alanda yaşanacak bu fırsatı iyi değerlendirmenin yollarını düşünmelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Direkt olarak sizin kazanmadığınız para, örneğin eşinizin kazandığı, miras veya borç aldığınız maddi değerler yeni bir etki altına geçiyor. Muhtemelen yurtdışı ile ilişkilerinizi ve ufkunuz genişletecek aktiviteleriniz bu kendi elinizde olmayan parasal durumdan etkilenecektir. Bugünkü yeniay da bu ikincil yollardan kazanılan parayı etkileyecek yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Kimbilir yeni bir fırsat bir süredir kafanızı kurcalayan problemlere bir son verecektir.