Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



17 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Enerjiniz artaken eşiniz veya arkadaşlarınızla yapacağınız aktiviteler de artacak. Hiç bir sosyal fırsatı kaçırmak istemeyebilirsiniz, kimi Koç burçları ise yeni ilişkilere başlayabilir. Tutkuların kuvvetlendiği, hedeflerinize ulaşmak için içinizde enerjinin yeterli olduğu bu dönemden mümkün olduğu kadar faydalanmakta yarar var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bu haftasonu oldukça sosyal olabilirsiniz. Ancak genel olarak gerçekten ne istediğinizi anlamanız da gerekiyor. Bunu düşünmeye vakit ayırın. İlişkilerde bir problem çıkarsa bu değişime direndiğiniz için olabilir. İçinizde bir bencilliği farkederseniz cömert yanınızı devreye sokmalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Siz kendi fikriniz ve yolunuz diye direnirken, diğerlerinin sizi anlama kapasitesi de az olabilir. Bugünlerde ayrıca bir çok insana başka şeyler ifade edebilirsiniz, diğerleri sizi farklı algılıyor da olabilir. Böyle enerjiler yoğunken sizi yanlış yorumlayanları düzeltmeli, bu yanılgıya siz de destek vermemelisiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Alacağınız kararların takdir edilmesi kendinize olan saygınızı arttıracak. Hem ilişkilerinizi canlı tutmak, hem de kendi hayatınzı disipline sokmak zor iş . Ancak bu yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Ev ve aile hayatınız için şimdilik endişelenmeyin, ay sonundan itibaren üç yıl boyunca zaten yeterince endişeleneceksiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Topluca yapılacak aktivitelerden hoşlanmamanız için bir sebep yok, sosyal bağlar kuvvetlenirken, romantik fırsatlar da olacaktır. Bugün yalnız kalmayın ya davetleri kabul edin yada evde partı verin. İletişim artarken sırlar paylaşılabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünden zevk almak için sizin bir plan yapmanıza gerek yok, davetler gelebilir. İyi vakit geçirmek için çok para harcamak da zorunda değilsiniz. Öte yandan, bazı farkındalıkları elde etmek için acı çekmeniz gerekmiyor, içgüdüsel olarak farkında olduğunuz gerçekleri bugünlerde maddi kararlarınızda size yardımcı olması için kullanabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sadece eğlenmek istemenin hatalı bir tarafı yoktur. Diğer bütün ciddi konularda sabır gerekiyor. Plan yapıp, organize olduysanız elle tutulur mükafatları için sabırlı olmalısınız. Uzun dönemli mükafatları hemen elde edilecek küçük tatminlere tercih etmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



İlişkilerde en küçük bir yara sizi derinden etkileyebiliyor. Farklılıklar dramatize edilebilir, kaybetme korkusu ve arzu arasında ikileme de düşülebilir. Olasılıklar üzerinden hareket etmek ilişkinize zarar verecektir. İğneleyici veya kızgın sözler olayları olduğundan daha kötüye sürükleyebilir. Ancak duygularınızı net olarak anlayabilirseniz problemlerinizi çözebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Sosyal etkileri yüksek, yeni ilişkiler ve bağlantı potansiyeli olan bir haftasonu yaşayabilirsiniz. Grup aktivitelerinin yanı sıra sizi motive edecek ruhani ve idealist aktivitelerle uğraşmanız mümkün. Sevdikleriniz hayallerinizi takip etmek için size destek verecektir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünlerde ortak hesaplar yüzünden tartışabilirsiniz. Ayrıca ilerleme isteği içindesiniz fakat dikkat her şey yolunda görünürken, gerçek anlamda bu doğru olamayabilir. İş hayatı ve toplumsal konularda istekleriniz yüksek ve sonuçları hemen istiyor olabilirsiniz fakat bu mümkün değil.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Uzun dönemli ilşkiler ve ortaklıklar konusu olumlu etkilerin altında. Beraber kültürel bir aktivite veya seyahat planlanabilir. Öğrenme, macera ve sehayat etme isteği hayatınıza enerji verecektir. Bütün bu aktiviteler ve planlar geleceğe umutla bakmanıza yarar.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Para, kredi, birikim ve yatırım alanında kârlı yeni bir döneme giriyorsunuz. Sağlığınıza özen gösterip, bu konuda limitlerinizi bilmeniz gerekiyor. Öte yandan kibar ruhunuz, affediciliğiniz ve içinizdeki sevgi eşiniz veya arkadaşınızla olan farklılıklarınızı aşmanıza yardımcı olabilir.