Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



16 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Ev ve aileye yönelmiş dikkatinizi bu haftadan itibaren sekiz ay boyunca eğlenmeye, hobilere ve aşklara yöneltebilirsiniz. Son zamanlarda kimi Koç burçları ebeveynlerinin sağlıkları ile ilgilenmiş, kimleri ise evde olumsuz veya ani değişiklikler mücadele etmiş olabilir. Bu tür sorumluluğunuzun yükü bu hafta ile birlikte omuzlarınızdan kalkması büyük ihtimal.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bir süredir iletişim dünyanızı ve iş hayatınızı hareketlendiren Mars bugün burç değiştirip ev ve aileye konularını ilgilendiren alana giriyor. Mars gelecek yaz ortasına kadar bu sektörde enerji verecek. Ev ve ailenizi ilgilendiren konulara, gayrimenkül, ev değişimi veya renevasyon ve ayrıca ebevylerinizi ilgilendiren konular sekiz ay boyunca hep aklınızın bir köşesinde olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Genellikle iş hayatınızı ilgilendiren iletişim ve kısa mesafeli seyahatlerde bugünden itibaren yaz ortasına kadar bir artış gözlemleyebilirsiniz. Özellikle iş hayatınız ile ilgili pazarlama, kendinizi anlatma türünden aktiviteleri arttacağı gibi yakın çevreniz ile iletişimi de canlandıracaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Burcunuza bir süredir enerji veren Mars’ın sembollediği enerjiler, bu haftadan sonra sekiz ay boyunca enejinizi size para kazandıracak aktivitelere yöneltebilir. Bu dönem ayrıca para harcama dürtünüzde artabilir. Eğer enerjinizi harcamaktan çok kazanmaya yöneltebilirseniz, özellikle ay sonundan itibaren Satürn’ün üç sene boyunca ev-aile sektörüne sıkıntı vereceği bu dönem işinize çok yarayacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu hafta Mars burcunuza geçip sekiz aylık yolculuğuna başladığında size de ekstra bir enerji gelecek. Yaz ortasına kadar burcunuzda kalacak Mars’ın sembolize ettiği enerji hedeflerinize ulaşmanız için çok önemlidir. Son dönemde her ne kadar girişimler yapmış olsanız bile bunlara dört elle sarılmıyor olabilirsiniz, daha çok olayları içselleştirip, hazmetmeye de çalışmış olabilirsiniz ancak şimdi hareket zamanı.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Son yedi haftadır sık sık kalabalık ortamlarda bulunup ve arkadaşlarla ilişkileriniz oldukça canlı olmalıydı ancak şimdi bir müddet bütün bu yaşadıklarınızı biraz içselleştirmeniz gerekebilir. Sekiz ay boyunca kimi Başak burçları yoğun ve tek başına çalışmaya odaklanabilir, kimileri ise bu dönem zarfında sevdikleri biri yüzünden hastane gibi kurumları sık sık ziyaret etmek zorunda kalabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde bir sonraki adımı hissedebilme kabiliyetiniz yüksek. Bir yön arıyorsanız danışacağınız merci iç bilgeliğinizdir. Ancak aldığınız kararların ardında durmalısınız. Arkadaşlıkların önemi artarken, romantik aktiviteler etkisini yitirebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu haftadan itibaren sekiz ay boyunca kariyerinize yeni bir enerji gelebilir. Dış dünyadaki imajınız olumlu yönde etki alırken, yeni projelerinizi piyasaya sürmek için en ideal ortamı oluşturmaktadır. Bugün yine kendinizle kalmayı tercih edebilirsiniz. Belki de kendiniz veya eviniz için hazine arayışı türünden alışverişe çıkmak kafanızı dağıtacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Önümüzdeki sekiz ay boyunca yurtdışı ile ilişkilerinizi ve ufkunuzu genişletmek için çaba harcıyor olacaksınız. Bu etki ile bütçenizi kontrol edebileceğiniz gibi o çok sevdiğiniz seyahatlerinizi yapabilir veya kendinizi geliştirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Kredi, miras, eşinizin kazandığı para gibi konular ise bu tarihe kadar büyük bir ihtimalle sonuçlanacak.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Dolaylı olarak elde ettiğiniz kaynaklarda, örneğin eşinizden gelen, sigorta, komisyon, kredi gibi, hareketlenme olacağı gibi harcamalarınızı da arttırabilir. Bu harcamalar büyük bir ihtimalle ev ve aile odaklı olacaktır. Bu hareketlenme aynı zamanda para üzerinde konuşmaları ve tartışmaları da arttırabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Önümüzdeki sekiz aylık bir dönemde uzun süreli ilişkiler ve ortaklıklar alanında gelişmelere şahit olabilirsiniz. Bir ilişki evliliğe doğru giderken, var olan ilişkilerde karşı tarafın ağırlığı hissedilebilir veya ilişkilerde karşınızdaki insana daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu dönemde ev hayatınızdaki uzlaşmacı tavırlardan da fayda görürsünüz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu haftadan itibaren özellikle iş hayatınıza ve günlük işlerinizin yoğunluğuna sekiz ay boyunca bir ivme gelecektir. Hatta öyle ki bu yeni etki ile sekiz ay boyunca başınızı kaşıyacak vakit bulmakta zorlanabilirsiniz. Belki bütün bu sıkışıklığın arasına yeni bir egzersiz programı katabilirseniz, yoğunluğun stresini sağlıklı biçimde sisteminizden atabilirsiniz.