Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



15 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünden itibaren ilişkilerinizdeki uyumu hissedebilir ve bu uyumun kariyerinize ve dış dünyadaki imajınıza da yapacağı olumlu etkiyi daha net gözlemleyebilirsiniz. Bugünlerin kuvvetli enerjileri sizden bir yön bekliyor. Enerjinizi kötü kullanmak gereksiz harcamalar veya isyankar davranışlara sebep olabilir. İlişkilerde uyumlu olmak ise kazandıracaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatınızı, günlük işlerinizi ve sağlığınızı bir sure uyumlu enerjilerin etkisinde olacak. Aynı zamanda yurtdışı ile ilişkileriniz, hukuksal konular, yayıncılık, yüksek öğrenim konularından birinden olumlu haber alma ihtimali var. Yeni fikirleri yaratıcılığınızı kullanma fırsatı getirebilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Hayatınızın yaratıcı aktiviteler, hobiler, eğlence, aşk gibi konuları da hareket kazanıyor. Duyularınız da kuvvetleniyor. Böyle günlerde diğerlerinden ilham alma ihtimali de artar. Ancak zevk ve acının arasındaki çizgi bugünlerde oldukça ince, bu yüzden adımlarınızı düşünerek atmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Canınızı sıkan kişiler olduğunda size en iyi gelecek olan evinizdir. Fevri kararların sıkıntı yaratacağı günlerdesiniz. Sizden bir karar vermeniz bekleniyorsa daha fazla zaman istemek akıllıca olacaktır. Öte yandan romatik bütün çabalar ve aktiviteler destekleniyor.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İlişkiler veya para kazanma konusunda her ne önünüze ne çıkarsa bunun ardında kuvvet çatışması olabilir. Bugünler asi davranışlar size zarar verebilir, önemli kararları bugünün sisi dağıldıktan sonra almalısınız. Böyle bir sis olusa bile uzun süreli olmayacaktır çünkü bu haftanın genel olarak etkileri sizi ve hedeflerinizi destekleyici yönde.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Size hırslı ve asi enerjileri veren kaynak iyi ve olumlu yönde kullanılırsa sizi başarıya ulaştıracak enerji kaynağı olabilir. Takdir ettiğiniz birisi olursa bunu ona açıkça söylemenin faydasını göreceksiniz. Belki de bugün birisi ile çalışmak size faydalı olabilir. Yaratıcı fikirler veya normalden farkı yaklaşımlar işinize yarayacaktır.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Popülaritenizin ve cazibeniz artışı sosyal hayatınızı da hareketlendirecektir. Bir müddet sizi etkisine alacak bu sosyal hayatınızdaki hareketlenme ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitten sizden fazla zevk alacak burçta az bulunur. Bu olumlu sosyal havayı güç çekişmeleri ile ziyan etmemelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Kafanızı meşgul eden olaylardan kalpten gelen konuşmalar yapmaktan kazançlı çıkarsınız, kendi perspektifinizden kuşku duyup, samimi olabilmek faydalıdır. Bunu yapamıyorsanız hiç konuşmamak, geri planda kalmak, sizi rahatsız eden konuları yok saymak da akıllıca bir davranış olabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İlişkiler cephesi bugün daha olumlu ancak içinizdekileri dışarı atmadan, sağlam ilişkiler kurulmaz. Bu yüzden konuşmayı denemelisiniz. Zor konular konuşulsa bile bunların ortaya dökülmesinden fayda görürsünüz. Obsesif davranışlar, sağlıksız alışkanlıklar gelecekteki başarınıza engeldir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yaratıcılık kendinizi ifade etme yolları bulduracaktır. Bütün romantizm enerjileri de ciddi etkiler altında, belkide daha pratik olmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak içinde daha organize olmanız şart. Sabırla ve küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşabilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yurtdışı ile ilgili bir konu veya uzakta yaşayan birisi sizi yanıltabilir. Bu konu ile ilgli planlarınızı askıya almakta fayda var. Yurtdışı ile iligili konularda, hukusal konularda ve eşinizin ailesi ile ilişkilerinizde temkinli davranmanız gerekiyor.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Projeleri takip etmek için gerekli olan motivasyon içinizde olacaktır. Belki de evinizi güzelleştirmek için çaba harcayacaksınız anacak bunu finanse etmek sandığınızdan daha zor olabilir. Finansal alanda kafanızı bulutların ardından çıkarıp bir plan takip etmeniz gerekiyor.