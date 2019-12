Günlük burç yorumu

14 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)





BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Arkadaşlarınızdan cazip teklifler alabilirsiniz. Bu yüzden eğlenceye kendinizi daha fazla odaklayıp, çalışmanız gerektiğini de unutabilirsiniz. Ancak çok çalışmanın faydasını fazlası ile göreceğiniz günlerdesiniz, kendi eforlernız takdir alacağı gibi siz de diğerlerinin çabalarını desteklemelisiniz.Sosyal hayatınız canlanırken, paylaşımlarınız da artıyor. Bugünlerde hayatınızda bazı dengeler de değişiyor olabilir ve belki de durup neler olup bittiğini içinize sindirmeniz gerekiyor. İsyankar davranışlar işinize yaramayacaktır. Birileri size kendi hissetiğinizden daha fazla değer veriyorsa belki de bu size kapasitenizi tam olarak kullanma uyarısı olabilir.Sosyal hayatınızın yoğunluğu sizi yapmak zorunda olduğunuz işlerden alıkoyabilir. Bunun üstüne günün getireceği belirsizlikler de var. Sorunların çözüm yöntemi ise iletişimdir. Eğer endişeli olduğunuzu hissederseiniz akşam elinize bir kitap alıp evde otumak en iyi çözüm olabilir.

Bugünlerde önünüze gelen yeni bir iş fırsatı her ne kadar cazip görünürse görünsün bugünler böyle bir karar almak için uygun olmayabilir. Bir işe para yatırmadan önce çok düşünmeli gerekiyorsa kararı daha ileri bir tarihe ertelemelisiniz. Etrafınzda gelişen olayların duygusal geçmişini de biliyor olmalısınız. Bir şey söyleyecekseniz bunu içinizde tutmayın.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Para kazanma konusunda daha ciddi adımlar atabilirsiniz. Sosyal enerjiler de olumlu. Kendinizi her alanda şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. İçgüdülerinizi takip, kendinize bariyer gördüğünüz her ne varsa konuşarak halledebilirsiniz. Kısa mesafeli seyahatlerde mümkün.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Güç ispatı isteği içinde olabilirsiniz, bugünlerde gelecek planları yaparken bunların etkisinden kendinizi soyutlayabilmeniz gerekiyor. Hedeflerinize doğru kendinize daha güvenerek adım atma ihtimali yüksek. Öyle ki geleceğinizi ilgilendiren bazı kararları bu hafta alma ihtimali var.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bir şeye kafanızı koyun ve onun gerçekleşmesini bekleyin. Bu dönem böylesine bir dönemdir, içinizde her zorluğu yenecek kendine güven olmalı. Duygularınızı paylaşmak istemeyebilirsiniz, arada sırada bazı konuları sadece kendinizin bilmesinde bir sakınca yok.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Sosyal hayatınızın hesabını yapıp, bundan sonra daha iyi ne yapabilirm, daha olgun nasıl davranabilirim diye muhasebe yapmanız faydalı olabilir. Ancak seçimleriniz size ait olmalı, başkalarının üzerinizdeki etkisini en aza indirmeye çalışın. Geçmişi yeniden gözden geçirmek veya yeni perpektifle geçmiş olayları değerlendirmek size çok şey kazandıracaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün hayata daha eleştirel bakabilirsiniz. Hedefleri çok yüksek tutrsanız eleştiri kaçınılmaz olacaktır. Olayları geldikçe hazmetmek daha olumlu bir bakış açısıdır. Bugünlerde manipulasyon ve aldatma ihtimali de yüksek arkadaşlıklarınız test edilebilir dikkatli olmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Yaptığınız işi iyi yapıp, daha karmaşık ve büyük işlerde başkalarından destek almalı veya takım çalışması içinde olmalısınız. Bugünlerin kafa karıştırıcı mesajlarından da kendinizi soyutlamalı, kendi isteklerinizin sesini dinlemelisiniz. Yanlış ve belirsiz işlere de ortak olmamaya özen gösterin. Masum görünen bazı kişiler güç savaşlarının parçası olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Uzun dönemli ve değeri olan işlere yatırım yapmak, alışverişlerinize kaliteyi aramak gibi duygular içinde olabilirsiniz. Ancak ortak hesaplar konusunda problemler çözülmüş olamayabilir. Bu yüzden kredinize zarar verecek veya maddi sorumluluklarınızı tehlikeye düşürecek adımlar atmamalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İlişkiler daha yoğun bir hâl alırken, kimi Balık burçları pes edecek, kimleri bu durumu kökünden iyileştirecek. Özveri sonucu etkileyecektir. Özellikle parasal konuların daha dengeli ve adil bir bakış açısından görülmesi gerekiyor. Ancak bugünlerde karşı tarafın cazibeyi size karşı silah olarak kullanmasına izin vermemelisiniz.