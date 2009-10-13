Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



13 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bu yılın başında hareketlenmeye başlayan sosyal hayatınız, Haziran ayından bu yana biraz durağanlığa girmiş veya yılın başına oranla şans ve bolluğunu size hissettirmiyor gibi geliyorsa bu haftadan itibaren bunun değişeceğini görebilirsiniz. Bu haftadan Ocak ortasına kadar sosyal hayatınızın keyfini çıkarın çünkü daha sonra yavaş yavaş iç dünyanıza yönelebilirsiniz



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Haziran ortasından beri kariyerinizde ve dış dünyadaki imajınızda sene başındaki şans ve bolluğu hissetmiyorsanız bu hafta ile bu durum değişecek. Belki de yılın ilk yarısında gelen müthiş projeler gündeme gelebilir. Ocak ortasına kadar bu şanslı enerjilerden yararlanma zamanı. Ne de olsa daha sonra bol bol dinlenirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Sene başında hareketlenmiş olan yurtdışı ile ilişkiler, uzak yerlere seyahatler, yüksek öğrenim, yayıncılık gibi konularındaki yeni gelişmeler Haziran ortasından beri durağanlığa girmiş olabilir. Bu haftadan itibaren hayatınızın bu alanı yine hareketlenecek. Ocak ortasına kadar hayatınızın bu alanında bolluk ve şans getirecek olan bu etki bu tarihten sonra bir sene boyunca kariyer ve dış dünyadaki imajınıza aynı bolluğu getirecek.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Miras, eşinizin kazandığı para, kredi, sigorta gibi direkt olarak kazanmadığınız kaynaklar bu haftadan itibaren rahatlamanızı sağlayacak. Kendinizi bu konuda daha rahat ve endişelerden uzak hissedebilir, en azından arkanızda bir destek olduğunu fark edebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Uzun dönemli ortaklıklarınız ve eşiniz ile ilişkileriniz senenin başından beri olumlu bir havadaydı ancak Haziran ortasından bu yana bu alanda bir durağanlık hissediyor olabilirsiniz. Bu durum bu hafta ile değişecek ve önümüzdeki Ocak ortasında kadar şans ortak hedeflerinizin yolunda gitmesi için size yardımcı olacak.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız sene başından beri şans ve bolluk veren Jüpiter’in etkisinde. Ancak Jüpiter, Haziran oratasından bu yana dünyamızdan geriliyor gibi görünüyor ve bu etki ile getirdiği şansı da pek farkedemeyebilirsiniz. Bu haftanın güzel haberi, Jüpiter’in direkt hareketine geçip hayatınızın bu alanına kolaylığı da getirecek olması.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sene başında haraketlenmiş fakat Haziran ayından beri bu durağanlığa girmiş yaratıcı aktiviteler, hobiler, eğlence ve aşk konuları bu haftadan itibaren yaşayacağınız gelişmelerle yeniden renklenecek. Sosyal hayatınızın Ocak ortasına kadar size şans ve bolluk getirme ihtimali yüksek. Yaratıcılığınız ve sanatsal aktivitelere hassasiyetiniz artacak.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu senenin başından beri hareketlenmiş olan kariyeriniz ve ev-aile hayatınızdaki gelişmeler, Haziran ayından beri istediğiniz performansı vermiyorsa bu haftadan Ocak ortasına kadar yaşayacağınız gelişmeleri izleyin. Hayatınızın bu önemli alanlarında düzelmenin sinyallerini daha net hissettmeye başlayacaksınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu hafta ile birlikte kendinizi hedeflerinize yönelmiş hissedebilirsiniz. Özellikle iş ile ilgili iletişimin artması size yeni iş imkanlarını getirecektir. Bir süredir durağan ya da eski şansını yitirmiş gibi görünen olan işlerin bu iletişim yollarının açılması ile artması mümkün.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bu hafta kazandıklarınız, maddi aktiviteler konusunda bir hareketlenme hissedilebilir. Geçtiğimiz Haziran ortasından beri parasal konuşmalar ya durmuş ya da sizin için avantajlı olmamış olabilir. Bu konuda iyileşme hissedebilirsiniz. Ayrıca Ocak ortasına kadar kazandığınız para evinde olacak Jüpiter’in şans getirirci etkisinden yararlanma yollarını düşünmek de yararınıza olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bu haftadan sonra yaşadıklarınızın ucundaki şansı daha net görmeye ve takdir etmeye başlayabilirsiniz. Geçtiğimiz Haziran ortasından beri durgunlağa giren ya da sizin için avantajlı görünmeyen konular bu tarihten itibaren lehinize işlemeye başlayacaktır. Ocak ortasına kadar benliğinizi tümüyle etkileyecek bu devlet kuşu Jüpiter, kendinize güveninizi de olumlu etkileyecek.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Hayatınızın bilinçaltı, iç dünyanız, ruhaniyat ve ayrıca hastane gibi kurumları ilgilendiren konular bu haftadan itibaren tekrar hareketleniyor. Bir süredir iç dünyanızdaki olumlu gelişmelerin özellikle dış dünyadaki imajızına ve kariyerinize yaptığı etkinin pek farkında olmayabilirsiniz. Bugünlerde bu alanda yapacağınız gelecek planları özellikle Ocak ayı ortasından sonra gerçekleşmeye başlayacak. Sağlıkları ile ilgili bir konuda iyileşmeyi umud eden Balık burçları ise aldıkları tedaviden veya terapiden maksimum faydayı bugünden Ocak ortasına kadar görebilirler.