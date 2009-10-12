Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...

12 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Sosyal hayatınızdaki planlarınız artık ilerlemeye başlamış olabilir. Bazı Koç burçları sağlıklarını etkileyen şanstan da nasibini alacaklar. Yeni bir egzersiz planına başlamanın tam zamanı. Eromantik hayatınızda bu haftanın etkilerinden destek görebilir. Kendinizi şanslı hissedeceğiniz günlerdesiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünlerde grup çalışmasından fayda görürsünüz, planlar ve projeler grup çalışması ile bir araya gelir. Fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın. Öteyandan, evdekli sorumluluklarınızı gerçekleştirmek siz herzamankinden daha fazla tatmin verecektir. Romantik hayatınzıda hareketlenebilir, partnerinizi idealleştirmeye yönelebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Hedeflerinize yönelik gelişmeler kendinizi bu yolda ilerleme kaydediyor gibi hissettirecektir. Bu haftanın gündemi dolu ve sizden çok çalışma bekliyor. Ancak aynı zamanda kaynaklarınızı eğlence ve keyif için harcama dürtüsü de oldukça yüksek. Grup ile yapacağınız çalışmalar sizden fedakarlık bekleyebilir ancak bu tür çalışmalarda uyumu da eninde sonunda bulabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Gelişme olmadığını veya kapandığını düşündüğünüz bu kapı bu hafta ile birlikte açılabilir. Iş hayatınızda gelişmelerde olacaktır. Bütün bu gelişmeler hırslarınızı ve hedeflerinizi yükseltebilir. Bütün bu avantajı, enerjiyi nasıl kullanacağınızı biliyor olmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Burcunuzdaki Ay bugün sizi her zamankinden daha fazla konuşkan yapabilir. Sevdiklerinize söyleyecekleriniz kalbinizden gelecektir. Sosyal ve kariyer alanında kendinizi daha hırslı hissedebilirsiniz. Kendinizi hedefleriniz doğrultusunda daha organize hissedeceğiniz bu hafta artık yeni projeler başlama zamanı da geldi.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünkü planlarınız normale göre daha aktif olabilir. Bu hafta ise bazı projeler ivme kazanabilir. Özellikle geleceğe yönelik ve teknoloji konuları destek görecektir. İlişkiler ise genel olarak olumlu ancak fantazinin üzerinizde etkisi de olabilir veya bir konuda dürüst olunmadığını farkedebilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Bugünlerde unuttuğunuz bir planın yeniden canlanma ihtimali sizi şaşırtabilir. Bugünlerde gelecek tekliflere de olumlu bakmalısınız. Doğru yolda hedefleriniz olduğundan da kuşkunuz olmasın. Bazı Terazi burçları ise arkadaşlar ve gruplarla ilişkiler ile ilgili bir konuda şüpheye düşebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu haftadan itibaren ev, aile veya bunların finansmanı konusundaki istekleriniz yönünde harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Evde yenilik, taşınma veya ailenize bir yenilik olasılıklar dahilindedir. Bu hafta ayrıca, cazibenizin arttığını da farkedebilirsiniz. Bir arkadaşlık yeni bir seviyeye ulaşabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bu hafta ile birlikte ufkunuzu geliştirmek isteyebilirsiniz. Belki bir kurs veya seyahat planı mümkün, yeni gelişen teknolojileri ve iletişim araçlarını deneyip, bunlara yatırım yapmalısınız. İkili ilişkiler hayli olumlu bu yüzden pazarlıkları veya mülakatları bugünlerde yapmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bir fırsatı çok küçük ihtimal diye gözardı etmemelisiniz. Bugünlerde olumlu değişimlerin tohumları atılabilir. Küçükten başlayıp, ileride maddi kazanç getirici büyük hedeflere ulaşabilirsiniz. Bugünler hem aşk, hem iş konusunda ileriye dönük yatırım yapma günleridir. Ancak hatalı düşünen biri tarafından yanlış yönlendirilme ihtimali de var, dikkat etmelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Kişiler projeleriniz veya imajınızı olumlu etkileyecek projeler bu hafta başlayabilir. Artık kendinize bir çeki düzen vermenin zamanı geldiğini düşünüyorsanız, doğru zamandasınız. Büyük düşünün ve sevdiklerinizi bu projenin bir parçası yapın. Ev ile ilgili alışveriş yapmak, evinizi güzelleştirmeye çalışmak sizi oldukça mutlu edecek.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu haftadan itibaren psikolojinizdeki değişimden daha fazla farkında olabilirsiniz. Örneğin hayata daha pozitif bakıyor olmanız, bir kenara koyduğunuz işlere geri dönmenize sebep olabilir. İlişkileriniz dengeleyeci etkiler altında olabilir, bu alanda adeta bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Kısıtlamalar kalkıyor.