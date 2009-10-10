Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



10 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün konuşmalar ve düşünceler derinleşebilir. Özellikle işiniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda yapacağınız araştırmalar içinde için de çok uygun bir zamandasınız. Hafta başında yaşadıklarınızdan çıkaracağınız dersler ile güzel bir gün geçirme olasılığı yüksek. Sosyal çevrenizden uzun dönemli ilişkilerinize bir destek gelme ihtimali de var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Hobiler, çocuklar, aşk hayatınızı ilgilendiren konulardan birinde kafanızı mesgul eden ne varsa bu konuda ne yapmak istediğinizi anlamak için önemli günlerdesiniz. Bugün aniden karşınıza çıkacak bir his, bir olay da kendinizi özgür hissetmenize sebep olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünlerde ağzınızı sıkı tutup, dedikodulara ve boş konuşmalara izin vermezseniz haftasonunuz oldukça iyi geçebilir. Bugünler oldukça iyi enerjili ve özellikle hayatınızın eğlence, çocuklar, aşk ve hobiler alanı bu enerjiden faydalanıyor. Bu sayede bu alanlardan birinde sizi sevindirecek bir gelişme olabilir, siz de kaliteli bir haftasonu için elinizden geleni yapmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde yeni bir yola girebilirsiniz. Ancak unutmayın bu alacağınız kararlar uzun dönemli ilişkilerinizi oldukça fazla ilgilendirecek. Belki bu konuda karşı tarafın fikirlerinden hoşlanmayabilirsiniz veya bu konuda bir tartışma da yaşayabilirsiniz. Ancak bu etkiler uzun süreli olmayacaktır çünkü günün genel olarak enerjileri oldukça olumlu.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu haftasonu ilişkileri düzeltip, neşenizi yerinde getirecek etkiler var. Uzun dönemli ilişkiler ve ortaklıklar arasındaki iletişim oldukça uyumlu. Yakınlaşılacak güzel anlar sizi bekliyor. Ancak finansal olarak çok açılmamalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde son zamanlara yaşadığınız olaylarda karşı tarafın bakış açısını daha rahat görebilirsiniz. Haftasonunu etkisi altına alan uyumlu açı sosyal ve rahat geçecek bir haftasonunun habercisidir. En azından işlerinizi veya maddi endişelerinizi bu haftasonunda bir kenara koyabilirsiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Merkür burcunuza geçince olaylara önümüzdeki yedi hafta boyunca mantıklı bir perspektif getirmek kolaylaşacak. Bugün ayrıca en derindeki duygularımızı analiz etmekten olumlu sonuç alacaksınız. Bunun haricinde haftasonunun enerjisi çok güzel, eğlence sizin için ön planda olmalı, hatta sizin için lüks sayılabilecek bir iki planda yapabilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün konuşmaların asabileşme veya saldırganlaşma ihtimali var ya da siz normalden daha fazla alıngan olabilirsiniz. Ancak haftasonu ev ortamı tahmininizden de iyi olabilir, ev-aile ile ilgili konular düzelmeye başlayabilir. Bu yüzden ne olursa olsun güzel bir haftasonu geçirebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünler diğerleri ile aynı frekansta olmayabilirsiniz. İçinizde olanları karşıdakinede anlatmayı ihmal etmeyin. Kim size bir tavsiyede bulunursa dikkate alıp, düşünmekte fayda var. Haftasonunun enerjileri oldukça olumlu, bu etki ile gün sonu ile birlikte arkadaşlarınızla iletişiminiz kuvvetlenecektir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Özellike kariyeriniz konusunda fırsatlar çok yakında kendini gösterecektir. Bu haftasonu ilişkilerinize ve ailenize bol bol vakit ayırın çünkü önümüzdeki haftalarda kariyerinizde gelişecek fırsatlara konsantre olmanız gerekebilir. Bazı aile fertleri sizinle geçireceği vakitten oldukça faydalanacaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sosyal planlarınız veya ikili ilişkilerinizdeki konular ani değişimlere gebe olabilir. Normalde uyumlu bir insan olmalısınız ancak içinizde yeşermeye fırsat bulmuş bazı korkular ve endişeler bu genel olarak uyumlu halinizden eser bırakmayabilir. Ayrıca inatçı davranışlar ve gergin konuşmalar mümkün.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu haftasonunun enerjileri oldukça olumlu, bu alanda görüş açınız genişleyebilir. Özellikle uzun dönemli ilişkileriniz ve ortaklıklar ile ilgili konularda daha stratejik davranabilirsiniz. Ancak yine de bu hafta çok konuşmak çok hata yapmanıza sebep olabilir, küçük detaylar büyüyebilir buna karşı hazırlıklı olmalısınız.