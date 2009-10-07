Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



8 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Özellikle iş hayatında kendinizi ifade edemediğiniz, söylemek istediklerinizi söyleyemediğiniz durumlar önünüze çıkabilir. Fakat bu küçük detaylara takılı kalmamalısınız, çünkü bugünlerde hızla değişen etkiler isteklerinizi ve hedeflerinizi artacağını sembolize ediyor. Ancak dikkat! Bu etkilerden bazıları ortaklıkları ani şekilde bozacak güçte.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Detaylar, organizasyonlar, günlük koşuşturmalar oldukça fazla vakitinizi alabilir. Hayatınızda dikkat ve itina gerektiren ne varsa bugünlerde onları halletmelisiniz çünkü bugünlerdeki etkiler detay gerektiren konsantrasyonun içinizde olacağını sembolize ediyor. Sorumluluk hissiniz de artmış olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün planlarınız bir mantık süzgecinden geçirilmeyi bekliyor olabilir. Özellikle ev ve kariyer aksındaki konular sizden konsantrasyon ve ciddiyet gerekecektir. Bu iki alandan birinde problem çıkabilir, akrabalar sorun yaratabilir. Böyle bir durum karşısında duygularınızın yerine mantığınızı kullanmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün dünün aksine daha fazla endişeli olabilirsiniz. Sızlanmak yerine, gerçekten ne istediğinize karar verip, ona nasıl ulaşabileceğinizin yol haritasını çıkartmak gerekiyor. İlgi alanınız dağılmış, pratiklikten uzaklaşmış olabilirsiniz ancak ciddi ve konsantare olarak gerekli konular üzerinde ilerleyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kazanadığınız para alanında yaptığınız girşimler sırasında öğrendiğiniz bazı detaylardan hoşlanmama ya da temkinli olmayı istmeme söz konusu. Daha fazla araştırmalı, daha fazla iletişmde olmalısınız. İş arıyorsanız daha fazla kapı çalmalı ve daha fazla yere bunu bildirmelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bitirilmemiş işler üzerinizde baskı yapıp, endişelenmenize sebep olabilir. Ancak bu etkinin iyi tarafı konsantrasyon gereken işleri bu endişe ile halledebilecek olmanızdır. Ancak hemen ardından bir hafifleme gelebilir ve bu endişelerden de kurtulabilirsiniz. Kısacası neye endişeleniyorsanız tabanı çok kuvvetli olmamalı.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bu hafta bazı fantazilerinizi zorlayacak gerçeklerle karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak aldığınız haberlerin veya yüzleştiğiniz gerçeklerin sonunda sizin yararınıza döneceğinden kuşkunuz olmasın. Ancak değişime direnirseniz şok edici olaylarla karşılaşma ihtimali yüksek. Bugün diğerlerinden bir talepte bulunmak için de iyi bir gün değil.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bu hafta da ağzınızı sıkı tutmak faydalı, dedikodu ise çok zararlıdır. Planlarınızı veya kafanızdakileri ulu orta konuşmak yerine her koşulda sessiz kalmak yararınıza olabilir. Sizden oldukça farklı biri ile iletişim içinde olabilirsiniz. Arkadaşlar arası kuvvetli söz alışverişi de mümkün. Bütün bu ihtimaller karşısında temkinli konuşmakta fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün tüm dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu işinize verebilirsiniz. Bugün ayrıca risk almaya daha açık olabilir, ev hayatınızı veya kariyerinizi ilgilendiren bir konuya normalden daha kolay evet diyebilirsiniz. Ev hayatı ve uzun dönemli ilişkiler oldukça olumlu bir havada olmalı.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün mantıklı yanınız sizi bir ikileme sürükleyebilir fakat bu arada yüksek öğrenim, yurtdışı ile ilgili veya hukuksal konular artık sizden bir karar bekliyor olmalı. Bu konularda hayatınızda işe yaramayan ne varsa bırakmanız gerekiyor ve bu açılar bunun için bir uyarı niteliğindedir. Ancak kafa karışıklığı uzun sürmeyecektir ve bu konularda kendinizi risk almaya hazır hissedebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sözlü güç savaşlarından uzak durmalı, bunları ne olursa olsun kazanamayacağınızı idrak etmelisiniz. Bazı şansızlıkların sizi takip ettiğini hissedebilirsiniz, bu yüzden her işi kuralına gore yapmakta fayda var. Özellikle trafikte ekstra dikkali olmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Uzun dönemli ilişkiler konusunda perspektifinizi bugün daha dar olabilir, kendinizi karşıdakinin yerine koymakta zorlanabilirsiniz. Ancak kelimelerinizi özenle seçip ve karşıdakinin duygularına daha dikkatli olabilirseniz net bir iletişim sağlamak mümkün.