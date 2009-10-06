Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu günlük burç yorumunu sizin için hazırladı...



7 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün sağlığınıza özen göstermeli, günü gelmiş doktor randevularınızı ertelememelisiniz. Hayvanlara, size bağımlı olanlara, yanınızda çalışanlara da cömert olabileceğiniz bir gün. Genel olarak önünüzdekilere ciddi bakış açısı bütün hafta boyunca yararınıza olabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün kelimelerin kuvveti, sizin onları kullanabilme yeteğiniz ve dengeli haliniz size ekstra bir güç verebilir. Ciddi konuları bugün konuşmak, önemli kararları bugün almak yararınıza olacaktır. Zor problemlerin bile pratiklikle halladilme ihtimali var. Ev için alışveriş olabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Ev ile ilgili bir konuda ya da ailenizden bir yardım gelebilir. Ailenizle iletişim içinde olmalısınız. İletişim bu alandaki problemlerin de anahtardır ve farketmeseniz de bu anahtarı siz elinizde tutuyor olabilirsiniz. Önyargılarınızı ve değişmez fikirlerinizi belki de biraz esnetmeniz gerekiyor.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Pratiklik ve yapamınız gerekenleri nasıl bitirebileceğinizi iyi bilmek bugün kuvvetli yönünüz olabilir. Bugün söylediklerinizin de ağırlığı olmalı ve bu sözlerin gereken yerlere ulaştığından emin olmalısınız. Fikirlerinizi dile getirmekten çekinmeyin. Öte yandan, bugünler yaptığınız iyiliklerin ve doğru işlerin size iki katı olarak geri döneceğinden emin olabilirsniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kafanızda somut bir plan varsa bunun için belki de birkaç gün beklemelisiniz. Bugünlerde uyum eksikliği ilişkileri ve iletişimi etkileyecek olumsuz etkiler söz konusu. Ancak bu uzun süreli değil, özellikle haftasonunda yeniden eski neşenizi bulabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Gelirinizi artıracak çalışmalardan çok yakında cevap alabilirsiniz. Özellikle gelecek haftadan itibaren işlerinizin açılması büyük olasılık. Geleceğe umutla baktıracak planlarınızın olması onların gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğinden daha önemlidir. Bu umutlar size hayat enerjisi verir. Ayrıca bugün bir haber dikkatinizi çekecek nitelikte olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Seyahat etmek veya kalabalık ile gerçekleştirilecek bütün aktiviteler için uygun bir gün. Bir klübe veya gruba katılmak da sizin için olumlu olabilir. Öte yandan bazı planlar istediğiniz gibi gelişmeyebilir, ailevi bazı konular endişe kaynağı olabilir. Önemli kararları haftasonuna veya gelecek haftaya bırakmak faydalı olacaktır.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde bir planı ustalıkla çözebilirsiniz, bulduğunuz çözüm gerçek bir zeka gerektiriyor olmalı. İnsanları iyi tanıyor olmanız bu çözümde anahtar olacaktır. Grup aktivitelerinde daha esnek davranmanız gerekebilir, tek başınıza alacağınız kararlar sosyal hayatınız için olumlu olmayabilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İş veya diğer konuların özel hayatınıza etki etmesine izin vermemeli, ilişkilerinizde karşı tarafın özgürlüklerine dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızla ilgli bir konuda söylenmemiş olanları ileri görüşünüzle tahmin etme fırsatı var. Yanlış anlamalar olursa, nerede durduğunuza dair açık ve net tavır almanız gerekiyor. Belki de kendinizi daha iyi ifade etmelisiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kendi kendinize öğrenerek yaptığınız bir projeden zevk alabilirsiniz. Bir konuyu her yönüyle öğrenmek de size zevk verecektir. İş hayatında veya herhangi bir konuda beklediğiniz yardım gelmezse, kendi kendinize ne kadar yapabilecekseniz o kadar ilerlemelisiniz. Sırf bu yüzden takılı kalmayın.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Birkaç aksilik hariç günlük işlerinize konsantre olacağınız bir gün. Eleştrilerden uzak durmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle duygusal alanda güvenlik ve denge ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Aynı ihtiyaç yaratıcı hobiler aramanıza da neden olabilir. Konu ne olursa olsun, dengeli bir orta yol aramalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün olaylara daha ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. İş, pazarlık veya özel konularda daha net bir perspektifiniz olabilir. Ev –aile ile ilgil projeler de bugünkü pozitif enerjiden faydalanabilir. Ancak bugün özellikle ilişkiler alanında sizi başka yönlere çekmeye çalışanlar olabilir buna karşı temkinli olalısınız.