Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için yorumladı...



5 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde çok çalışmanın faydasını görürsünüz ve belki çok yakında bir güç dengesi değişebilir. Bugünlerin enerjisini doğru kullanabilenler iş hayatında ilerleme kaydedebilir. Düşüncelerinizi açıkça söylemelisiniz, finansal araştırmalar yapmalı, hedeflerinize konsantre olmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bu haftabaşı iş veya finansal haberlerin olumlu olmaması için bir sebep yok. Hatta kazandığınız para alanında iyi haberler bile söz konusu. Bu enerji ile kendiniz için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz, örneğin bir alışveriş veya dış görünüşünüzde yapacağınız bir değişiklik moralinizi düzeltecektir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Sosyal ve harekli bir haftasonundan sonra bugün geri planda kalıp, sakin ve huzurlu bir günü hedeflemelisiniz. Ancak geçen haftadan kalma iş ve finansal alanda hareketlilik devam edebilir. Ancak böyle bir durumda bile bazı işleri ileri bir tarihe ertelemeye de meyiliniz olabilir. Sosyal fırsatların hâlâ aklınızı çelme ihtimali var.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Geçen hafta kariyer alanında önemli bir gelişme yaşamadıysanız bu birkaç günü iyi izleyin. Yurtdışından, akademik ortamlardan, yayıncılık gibi kitle iletişim araçlarını içeren konularda da sizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Bugün ayrıca arkadaşlarınızdan gelen mesajlara da dikkat, belki sizi sandığınızdan daha fazla ilgilendiriyor olabilir. Maddi değerlerinize bir ekleme yapma ihtimali de var.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Haftaya kendi kazanmadığınız fakat diğer kaynaklardan gelen para konusunda güzel haberlerle başlayabilirsiniz. Ayrıca bazı iş teklifleri ilginç, bazı projeler başlamaya hazır olabilir. Ancak bu iş projelerinin hedeflerinin değişmesi ihtimali var. Bu alanda hâlâ temkinli davranmak faydalı olacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



İş hayatınızda ne değişiyorsa muhtemelen sizin iyiliğiniz için olacaktır. Aşk hayatınızda ise yeni bir farkındalığın keyfini çıkartmalısınız. Olaylara daha sakin ve yavaş yaklaşmalı, sabrın sonunun selâmet olduğunu da unutmamalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İş hayatındaki gelişmeler ilk önce kafanızı karıştırabilir fakat pozitif düşünmek, pozitif sonuçlar doğuracaktır. Kişisel gelirinizi arttırıcı, özellikle gayrimenkul yatırımı ile ilgili konular bugün olumlu olabilir. Yatırımlarınızda ortaklığı da düşünebilirsiniz. Ancak diğerlerinin abartılı isteklerine hayır demeyi bilmelisiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Haftaya içinizde olukça fazla enerji ile başlayabilirsiniz. Etrafınızdakileri toparlamak, yapacaklarınızı grupla beraber yapmak için ekstra çaba sarfedebilirsiniz. Bu aralar ne bitirmek veya neyi başarmak istiyorsanız sonunda bunu başaracaksınız. Bugün yapacağınız bir konuşma birini sizin saflarınıza çekebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün dikkatiniz günlük iş aktiviteleri ve sağlığa çevrilebilir ancak bu alana bugün daha rahat bakıyor olmalısınız. Rahat ve sakin olmanız tembellik yapıyor olmanız anlamında değildir ancak keyif düşkünlüğüne doğru kayarsanız buna bir sınır koymalısınız. Ayrıca gerçekleştiremeyeceğiniz sözleri vermemenizde fayda var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Haftasonu yaşadığınız ev ve aile konularının kafanızı kurcaladığı yeni bir haftaya başlayabilirsiniz. Bu alanlarda aklınıza takılan konular veya ikili ilişki problemi varsa da çok uzun sürmeyecektir. Bekar olanlar yeni kişilerle tanışabilir, ilişkileri olanlar ise bu ilişkilerine yeni ve daha olumlu açıdan bakabilirler. Kısaca ikili ilişkiler üzerinde etkiler oldukça olumlu.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Yeni haftaya, yoğun geçirdiğiniz haftasonundan sonra yorgun başlayabilirsiniz. Ev ile ilgli konularla bu hafta normalden daha fazla ilgilenerek hayatınızı kolaylaştırabilecek bazı ev eşyalarını almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca bu hafta da planlarınızdaki beklenmedik değişikliklere karşı hazır olmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bu haftaya da parasal konuları düşünerek başlayabilirsiniz. Geçen haftasonunda bu konuyu sonuçlandıramadıysanız, bu hafta başı sonuçlandırabilirsiniz. İletişim bu konuda kuvvetli yanınız olabilir, kendinizi ifade etmek sorun olmayacaktır. Problemler çıkarsa bunları aşarak diğerlerine yardım etmeye gönüllü de olabilirsiniz.