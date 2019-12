Günlük burç yorumu

3 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde ilişkilerde yine ani çıkışlar veya anlam karmaşası yaşanabilir. Küçük sorunları büyütmemek faydalı olacaktır ve aklınıza geleni söylerken karşı tarafın duygularını da hesaba katmalısınız. Ayrıca her şeyi siz yapamazsınız, herkes gibi sizin de limitleriniz var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Macera isteği bu haftasonu da devam ediyor fakat yeni bir yola çıkmak veya yeni bir planın peşinden gitmek için iyi bir zamanlama değil. İlk once var olan problemlerin çözülmesi gerekiyor. Yakınlık ve anlayış ihtiyacını nereden alacağınızı da biliyor olmalısınız, alamıyorsanız bu isteklerinizi direkt olarak belirtmelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünlerde birinin sizi oldukça şaşırtacak davranışlarına şahit olabilirsiniz. Ancak kendi hareketlerinizin sizi nereye götüreceği de belli değil, bu yüzden tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Gerçek ihtiyacınız rahatlama dinlenme ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmektir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Kariyeriniz fevri etkilerin altında, bu yüzden belki de bu haftasonunu içinize dönerek, kendinizle başbaşa kalıp, olayları tartarak geçirmelisiniz. Özellikle sıkılmış ve köşeye sıkışmış hissediyorsanız yeni bir kapının ardına bakmalısınız. Öte yandan, kültürel aktiviteler için de uygun bir gün.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün pek sıkılacağa benzemiyorsunuz, özellikle düşünmenizi gerektiren hayli konu olabilir. Evde bir parti vermek bile isteyebilirsiniz. Bazı sorumluluklarınız yüzünden eğlencenizi erken bitirmek zorunda kalırsanız, bu sorumlulukları yarına ertelemek kötü bir fikir değil.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Abartıdan kaçınmalı, özellikle sağlığınız söz konusu ise akıllı seçimler yapmalısınız. Yeni yatırımları ve yeni projeler için biraz daha düşünmeli, doğru zamanlama için beklemelisiniz. Kararlarınızı hayatınız paylaştığınız kişi ile almalı sabırsız olmalısınız. İçinde bulunduğunuz girdaptan çıkacaksınız ancak bütün köprüleri yıkmak mantıklı görünmüyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Ailenizle zaman geçirmek için plan yapmalısınız. Bazı bitmemiş işlerin tamamalnamsı gerekiyor. Özelikle geçmişin kelepçelerinden kurtulup, gelecek için yeni tohumlar ekmek için ideal günlerdesiniz. Bir süredir kendi kendini yıkıcı davranışlar içine girmiş olabilirsiniz, bunların her birinin bir anlamı var.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Hayatınızı dengede tutma zorunluluğu iyice ağır basıyor. İşin yanında eğlenmeyi, dinlenmeyi ve egzersizi ihmal etmemelisiniz. Bu denge için diğerlerinin üzerinizdeki baskısından da kurtulmanız gerekiyor.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Özellikle aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarla ilişkiler konusunda son dönemlerde bozulan dengeyi yerine getirecek bir haftasonu yaşayabilirsiniz. Eğlenceli tarafınızı sevdiklerinizle geçireceğiniz bir günün planını yaparak kullanmalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Değişim rüzgarını getirdiği sıkıntıya belki bu haftasonu son verebilirsiniz. Bu değişimin yaratacağı sorunlara yaratıcı çözümler bulma ihtimaliniz var. Gelecek hafta yaşanacak sıkıntıları da şimdiden düşünmenin bir anlamı olmayabilir ve bu haftasonu dolunay’ın haftasonu planlarınızı değiştirme kapasitesi de unutmamak lazım.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Parasal bir konu sizi hayli rahatsız ediyor olabilir ama buna cevap bulmak için uygun günlerde değilsiniz. Ancak bir cevap bulmadan başkalarına bu konuda güvenmemelisiniz. Yarın gerçekleşecek dolunay şimdiden güzel haberleri de beraberinde getirebilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Finansal alanda üzerinizde gezen bulutların bir faydası da içinizdeki para kazanma dürtüsünü ateşlemesidir. Belki bu günlerde dezavantaj olarak gördüğünüz bir durum çok yakında avantajınız olabilir. Ruhunuzun odağı material alana kayabilir.