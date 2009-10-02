Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



2 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



İlişkilerde sizi test edici olaylar, ay sonu Satürn’ün Terazi burcuna geçtikten sonra yaşayacalarınızın bir testi niteliğinde olabilir. Bazı konuşmalar depresif olabilir fakat karşılık beklemeden vermek sizin enerjinizi de yükseltecektir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatı veya sağlık konusundaki streslerinizi atacağınız yer yine eviniz ve aileniz olacaktır. Rutinden sıkılma ve değişikliklik isteği değerlerinizle çelişirse ailenizi aklınıza getirerek bu isteğin maliyetini ölçebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Sosyalleşmek haftabaşındaki cazibesini yitirebilir, iş sorumluluklarınız da buna engel olabilir. İş yapış tarzınızdaki değişiklikler olumlu karşılanacak, bağımsız fikirler ayrıca önemli olacaktır. Ancak bu ayki hedefiniz, iş ve özel hayat dengesi olmalıdır. Geçen ayın muhasebesini de daha sağlıklı yapabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün de öenmli konu üzerinde diğerlerinim değişik fikir ve yorumlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat keyfiniz dünden daha iyi olabilir. Ev ve ailenize mümkün olduğu kadar yakın olmalısınız ve birkaç güvendiğiniz arkadaşınıza açılmalısınız. Sempati aramak yerine, yalnız başınıza düşünmek daha faydalı olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Arkadaşların önemi büyük, yaratıcılık takdir ediliyor ancak uzun dönemli ilişkilerde bir iki sıkıntı yaşanabilir. Kelimeleri dikkatli seçerek tatsızlıklara engel olabilirsiniz. Duyguların içinde boğulmak yerine mantığınızla hareket etmek işinize yarayacaktır.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bazı ilişkilerde bir sonraki hareketin ne getireceğini ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Sevdiğiniz birinin ilginç bir fikri varsa, bunu iyi tartmalı, realite ile olan ilişkisini iyi anlamalısınız. Bu, etrafınızdaki insanların motivasyonlarını anlamayı da gerektirebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Kafanızı son günlerin stresinden alacak sosyal bir fırsat çıkarsa mutlaka kabul edin. Ancak eninde sonunda ciddi konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınız konusunda vücudunuzdan gelen uyarıları da ciddiye almalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



İletişim hayatınız rayına girmiş olabilir, ayrıca sadece hoşunuza giden şeyleri yapmaya da meğilli olabilirsiniz. Sevdiklerinizden verebileceklerinden fazlasını beklemediğiniz sürece eğlenceli olabilecek bir gün olacaktır.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugünler özellikle eviniz ve aileniz ile ilgili bir konuda oldukça fazla düşünüp, daha az bu düşünceleri harekete geçirmeye uğraşıyor olabilirsiniz. Belkide bu haftasonu bunların birkaçını hayata geçirmelisiniz. Belki alacağınız bir eşya konforu arttıracaktır.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



İki konu arasında ikileme düşmüş olabilirsiniz ve bu konulardan biri alışılmadık, diğeri geleneksel olan hareketi bekliyor olabilir. Alışılanı ve bekleneni kırmak sizden bekleniyor ancak bunu yapmak için bütün köprüleri yakmak zorunda değilsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugünlerde riskli bazı işler yapacaksanız etrafınızdaki kişilerin uyarılarına kulak vermelisiniz. Kıymetli eşyalarınıza ve diğer maddi değerlerinize de sahip çıkmalısınız. Bu enerjinin bir başka ifadesi ise birileri ile aşık atmak için normalde yapmayacağınız bir alışverişi yapmak olabilir. Paranızın kıymetini bilmekte fayda var.