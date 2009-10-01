Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı



1 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bu ay kendi isteklerinizi ikinci plana atıp, karşı tarafı daha çok düşünmenin ne demek olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Kendiniz gibi olmak, bağımsızlığınızı korumakla diğerleri ile uyum içinde ve özverili olmanın dengesini öğrenmeniz gerekiyor ve bu ikilem çeşitli olaylarla ilk günden kendini gösterebilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Duygusal stresiniz sizi finasal olarak etkileyeceği gibi, arkadaşlarınızla aranızı açabilir. Hem iş, hem de sosyal hayatınızda daha fazla özverili ve uzlaşmacı olmalısınız. Tartışma, dedikodu ve eleştiri yapmaktan uzak durmalısınız!



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Yeni aya kafanızda oldukça fazla düşünce ve yapacak listesi ile girebilirsiniz. Yeni fikriler, yeni düzen planları gün içinde sizi yorabilir bu yüzden en azından geceleri kendinize ayırıp, iyi bir uyku için rahatlama yolları bulmalısınız.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bu ay sizin güvenlik ihtiyacınızı derinden sarsacak olaylar olabilir, buna hazırlıklı olmalısınız. Bunlardan ilki ise bu hafta içinde gelişebilir. Bu her ne ise her açısını ciddi düşünmenizi gerektirecektir. Öte yandan sevgiyi istemek yerine vermeye odaklanmalı ve ancak özveri ile diğerlerinden istediklerinizi alabileceğinizi unutmamalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu ay Eylül 2007’de başladığınız döngü son bulacak muhtemelen bu döngü kazandığınız parayı ve kendinize verdiğiniz değeri ilgilendiriyordu. İlki bu hafta başlayacak olaylarla finansal hayatınızı stabilize edip, sizin için gerçekten ne önemli olduğunu anlamanıza yardım edecek bu sürece bir nokta koyabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Eylül 2007’den beri türlü testlerle hayatınızda neyin önemli olduğunu farketmenizi sağlayacak döngü bu ay sonu buluyor. Bu haftadan itibaren yaşadığınız olaylarla artık bu dögüye bir son noktayı koyuyorsunuz. Zaten son dönemlerde yaşadığınız olaylarla bunu farketmiş olmalısınız. Önünüze yeni bir sayfa açılıyor bunu özenle yazmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bu ay sonunda Eylül 2007’den beri yaptığınız sorgulama bu ay sonunda sonlanacaktır ve buna sebep olacak olaylardan biri de bu hafta yaşanabilir. En derindeki duygularınızı çözüp özellikle ilişkiler alanında bir reform bile yapabilirsiniz ve bu reformu tetikleyebilecek olayları bugünden itibaren bekleyebilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Eylül 2007’den beri hayatınızın arkadaşlar, sosyal hayat, aşk, çocuklar, hobiler alanı büyük sıkıntılarla geçiriyor olmalı. Bu başlayan ay ile sonlanacak bu döngü size hayatınızda neyin önemli olduğunu göstermek amaçlıydı. Bu hafta ile buna son noktayı koyacak olaylar dizisine şahit olabilirsiniz. Artık bütün bu yaşadıklarınızın ardındaki sebepleri öğrenme vakti geldi.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Eylül 2007’den beri kariyerinizde yaşadığınız gelişmeler, zorluklar bir döngünün parçasıydı ve bu döngü bu ay noktalanacak. Sizin için neyin önemli olduğunu size farketirme olan bu sürece belki bu hafta yaşanacak bir olayda son noktayı koyabilir. Kariyer alanında çelişen isteklerinizi dengelemenize yardım edecek gelişmeleri bugünden itibaren izleyin.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bu ay inançlarınız, yurtdışı ile ilgili işler ve yüksek öğrenim konuları ile ilgili limitlemeler ve test dönemi sonlanacak. Eylül 2007’den beri içinde bulunduğunuz döngü bu konuda size ne istediğinizi anlamanız için zorluyordu. Bu hafta yaşanacak bir olay ile belki de rutine ve geleneksel olana hayır diyecek ve bu döngünün zorluklarına bir nokta koyacaksınız.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Eylül 2007’den bu yana sizin kazanmadığınız kaynaklar ve ilişkilerde yakınlaşma konusunda size limitler ve sıkıntılar getirerek. Bu konudaki düşüncelerinizi netleştiren bir döngüden bu ay çıkacaksınız. Bu konuyu kapatacak gelişmelerden birini de bu hafta yaşayabilirsiniz. İki sene önce bu konuda neredeydiniz, şimdi neredesiniz? Bunun muhasebesini yapmak için uygun bir gün.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



2007 yılının Eylül ayından beri süren ve uzun dönemli ilişkilerinizi etkileyen döngü bu ay son bulacak ve belki de bu konu ile ilgili bazı gelişmeleri bu haftadan itibaren yaşayabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi kör noktalar konusunda uyarmalı hatta bazı konularda kuşku duymasını sağlamalısınız.