Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı.



30 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün arkadaşlarla olumlu görünen ilişkiler sonra kafa karışıklığına sebep olabilir. Arkadaşlarınızla özel hayatınızı çok paylaşmadan da eğlenmenin ve samimi olmanın yollarını bulmalısınız. Bazı Koç burçlarının parasal endişeleri onları bazı konularda sevdikleri ile finasal ayrılığa düşmelerine de sebep olabilir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bazı ertelediğiniz sosyal planlar ve sorumlulukları gerçekleştirme zamanı geldi. Bir arkadaşınız da size bugün daha ilginç gelebilir, hatta yeni fikirlerinizi onunla paylaşmak isteyebilirsiniz. Genel olarak geleceğinizi planlamak için iyi bir gündesiniz.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Bir sosyal gruba dahil olmanın avantajları hâlâ devam ediyor. İş arkadaşlarınızla da güçlerinizi birleştirin. Her konuda birlikten güç doğacaktır. Söylediklerinizin ayrıca önemi olabilir, bu yüzden düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugünlerde çok çalışmanız gerekebilir veya ileride çok çalışmanızı gerektirebilecek bir proje bu günlerde önünüze gelebilir. Unutmayın bir müddet çok çalışmak size zarar vermez, ayrıca sonundaki mükafatı düşünmelisiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Finansal konularda bugünlerde biraz endişeli olabilirsiniz ancak bu konuda her şey çok yakında düzene girecektir. Sırf karşı tarafı memnun etmek için yaptığınız hareketler ve verdiğiniz sözler sizi sonradan rahatsız edebilir ancak özellikle finansal alanda partnerinizin düşüncesini mutlaka almalısınız.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Motivasyonunuzun düştüğü anda bir arkadaşınız yardımınıza koşabilir. Zihinsel enerjiniz oldukça yoğun olmalı bunun negatif kullanımı olan diğerlerini eleştirmekten uzak durmalısınız. İlişkilerinizdeki ufak tefek anlaşmazlıklara özenle yaklaşmalı, insanları kırmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

İş hayatında diplomatik olmak gerekebilir, uyumsuz insanlardan da uzak durmalısınız. Bu her ne kadar olumlu gelişmeler olmayacak demek değilse bile, kendinizi güvensiz hissettiğinizde en doğru yoldur. Finansal kararlar dikkat gerektirirken, sağlığınız için doğru olan seçimleri yapmalısınız.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Bugün sebepsiz bir huzursuzluk içinde olabilirsiniz. Bir şey sizi rahatsız ediyorsa, sırf uyum adına bunu yapmamalısınız. Başkalarının sizi kullanmasına da izin vermeyin. Bir anlaşma karşı tarafa avantaj sağlayabilir. Bütün bunlardan kaçma imkanı çıkarsa da bunu kullanmalısınız.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Duygularınız ve içgüdüleriniz çok kuvvetli. Bugünler rüyalarınızın size bilinçaltınızdan ne mesaj getirdiğine kulak vermelisiniz. Ayrıca bir arkadaşınız sizi hayli şaşırtabilir. İnsanlardaki iyiyi görme alışkanlığınız, germek hataların farkına varmanıza engel olabilir. En iyisi sizi rahatsız eden kişilerden biraz uzak durmaktır.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bugün hedeflerinize nasıl ulaşacağınız konusunda belirsizlik içinde olabilirsiniz. Belki işin iki ucunu düşünüyorsunuz yada bazıları size karışık mesaj veriyor olabilir. Olayı bütün yönleri ile araştırdıktan sonra bir karar vermelisiniz.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugün dikkatinizi bir konuya vermeyeceğiniz, verimsiz bir gün olabilir. Beklentilerinizin çok olduğu günde sizi tatmin etmek te zor olabilir. Öteyandan sevgi ve şevkat hisleriniz yoğun olmalı ancak buna kendinizi çok kaptırmamalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal ortamlarda aradığınızı bulamayıp, kendi kendinize olmaktan daha fazla zevk alabilirsiniz. Buna fırsatınız yoksa en azından dikkatinizi dağıtacak kişilerden uzak durmalısınız. Partnerinizin maddi konularında belkide sabır veya akıl vermeden daha fazlası gerekebilir.