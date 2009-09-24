Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı





25 Eylül 2009

KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugün abartılı davranışlar içinde olabileceğiniz, stresli bir gün olabilir. Güç savaşları yeniden gündeme geliyor, kendinizi bilmek ve komplekslerinizin farkında olmak işinize yarayacaktır. Illa benim dediğim olacak türünden davranışlardan ve basit inatçılıklardan kendinizi korumalısınız.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

İş arkadaşları ve arkadaşlarla konuşmalar, bağlantılar olumlu geçecek. Ancak bugünlerde dedikodudan uzak durmalısınız veya yakınlarınızla parasal anlaşmalar yapmamalısınız. Ev ile ilgili bir işi halletmekte gerekebilir. Gerginlikler ancak diplomasi ile çözülecektir.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Bu hafta da seyahat ederken çok dikkatli olmalısınız, mekanik problemlerle karşılaşabilirsiniz. Seyahat edeceğiniz aracı, programınızı, saatleri defalarca kontrol etmek de faydalı olacaktır. Ayrıca varsa çocuklarınız ve partnerinizin sorunlarına da ekstra özen göstermek yararlı olacaktır.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yeni bir egzersiz rejimine başlamanın zamanı çoktan gelmiş olabilir. Partnerinizde bir konuda sizden destek bekliyor olabilir. İlişki problemleri bugünlerde daha kolay çözülebilir. Kariyeriniz için girişimlere bulunmak için de uygun zamandasınız.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Eğlenmek pahalı bir uğraş olmak zorunda değil, eğlence için olukça orjinal ve bağımsız bir fikriniz olabilir. Sadece kutunuzun dışına çıkmalısınız. Bir kişi de bugünü oldukça özel yapabilir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Sizin ve işleriniz için önemli insanlarla görüşmek faydalı olabilir. Birbirinizi destekleyici ve tamalayıcı etkiler söz konusu olabilir. Kaynaklarınızı birleştirmelisiniz. Kısa seyahatler, yakın çevrenizle iletişim, kardeşler günün konuları arasında.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Hafta boyunca acele kararlardan sözlerden kaçınmalısınız. Ancak bugün özellikle kelimeler bıçak görevi görebilir. İlişkilerde denge gerekiyor, bazende kendi fikirleriniz herkesin doğrusu olmayabilir. İnatçı olmamanız gereken günlerdesiniz.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Özellikle ev ve aile konularında abartma ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Bu harcamalarda bir abartma da olabilir. Arkadaşlarla ilgili sorunlu etkiler devam ediyor bu durum planlarınızın bozulmasına sebep olabilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Üzerinizdeki baskıları ancak pozitif görüş açısı ile dağıtabilirsiniz. Harcama dürtülerinizi de kontrol edebilmelisiniz. Şaşırtıcı gelebilir ama bugünlerde kalabalık ve sosyallik fazla gelebilir. Herkesin bir fikri var ve size karışmaya meğilli olabilirler.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bugün daha kontrollü olabilirsiniz, hangi başarıyı isterseniz elde etme kapasiteniz var. Duygularınızın farkında olup, gerektiği zaman onlara arka çıkmalısınız. Ancak sırf rutini değiştirmek için her şeyi yıkma planı yapmamalısınız.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Bugün sorumluluklarınızın ağırlığı ile her zamanki neşeniz yerinizde olmayabilir. Sesizlik avantajlı olabilir çünkü bugünlerde tutarlı olamayabilirsiniz. Fakat iki uç noktanın farkındalığı bu fikirleri idare etmenize yarayabilir. Güç savaşlarına girmemeye çalışmalısınız.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Bugün enerjiniz daha fazla, kafanızdakilerin yoğunluğu da sizi enerjik yapıyor olabilir. Yeni bir şeyler deneyerek içinde bulunduğunuz finansal veya ilişki problemlerinden kurtulmak isteyebilirsiniz. Hayal gücünüze izin verirseniz, sizi biraz olsun mantığın zincirlerinden kurtarıp, size yaratıcı çözümler getirecektir.