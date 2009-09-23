Günlük burç yorumu

23 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Bugünlerde otorite ile anlaşmazlıklar da muhtemel. Kendi davranışlarınızın arkasında durabilirseniz sorun çıkmayacaktır. Ayrıca etrafınızdaki sebepsiz kuvvet gösterileri de sizi oldukça sinirlendirebilir. Özelikle iş hayatını ilgilendiren konularda bazı mekanik problemler de yaşama ihtimali var.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Haftanın gergin açısı arkadaşlar veya eğlence hayatınız üzerinde olabilir. Kalabalık bir ortamda gerginlik yaşama veya olmadık bir laftan alınabilirsiniz. Kendinizi son iki senedir hayattan zevk almaktan uzak ve çalışma odaklı olarak görüyorsanız bu durum ancak Ekim 20’den sonra değişecektir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Bugün gerileyen Merkür, Uranüs’e karşıt açı yapacak. Bu kariyer veya ev-aile sektöründe sıkıntı anlamına geliyor. Belki de kaprisli, baskıcı veya patavatsız biri bu sıkıntıyı yaratacaktır. Ancak gelecek hafta tam olarak etkinden kurtulabileceğimiz bu ruh hali aynı zamanda uzun dönemli Staürn-Uranüs gergin açısından da etkileniyor. Bu günler hayatınızın bu iki alanında uzun süreli karar almamakta fayda var.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Güneş, Terazi burcuna geçerek ve ev-aile hayatınıza bir ay boyunca ekstra enerji verecektir. Ancak geçen haftanın stresli etkileri henüz bitmiş değil. Kendinizi oldukça gergin ve patlamaya hazır da hissedebilirsiniz, sonradan pişman olacağınız bir hareket yapmak istemiyorsanız, sabırlı ve düşünerek hareket etmekte fayda var. Ayrıca olayların gerçek yüzünü veya arka planını anlamaya çalışmayı da ihmal etmemelisiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Kendi kazandığınız para veya ikinci kişilerden gelen kaynaklar konusunda stresli etkiler bu hafta da devam ediyor. Gereksiz düşüncelerinizi kontrol edebilirseniz bugünleri kazasız belasız atlatabilirsiniz. Yanlış anlamaların veya diğer iletişim sorunlarının bitmesi için gelecek haftayı, bu konuda kalıcı bir çözüm için ise Ekim ortasını beklemeniz gerekebilir

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Özellikle Başak burucnun son günlerinde doğanlar uzun dönemli ilişkiler ve ortaklıklar alanında geçen haftadan beri yaşanan gerginlikten nasibini almış olabilir. Belki de fazla mesai yapan zihinize bir dur diyebilirseniz belki bu günleri kazasız belasız atlatabilirsiniz. Bugün kazandığınız para sektöründeki Güneş, yaratıcı konuları ilgilendiren alanda bulunan Plüton’a kare açı yapıyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Güneş burcunuza geçince bir ay boyunca kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz. Ancak geçen haftanın stresli açılarının etkisi bu hafta da devam ediyor. Özellikle günlük işleriniz, iş hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir konuda sinirleriniz bozacak bir gelişme yaşayabilirsiniz.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Genel olarak kendinizi stresli ve negatif hissetmeniz yakın çevrenizle iletişimde problemler yaratabilir, özellikle en yakınınızda olanlar bundan olumsuz etkilenecektir. Geri planda kalmak, sorunlara davetiye çıkartmamak, insanları kışkırtmamak bu hafta yapacağınız en akıllıca hareketler olacaktır.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Geçen haftanın kariyerinizi etkileyen stresli açıları bitmedi ve yine beklenmedik bir yanlış veya hata önünüze gelebilir. Bugünlerde önemli toplantılar ayarlamamak, önemli kağıtlara imza atmamak faydalı olacaktır.Yay burcunun son haftasında doğduysanız son günlerde yaşadığımız sert etkilerin hayatınızı direkt olarak etkileme ihtimali var.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Bu hafta Güneş Terazi burcuna geçince kariyerinize yeni bir enerji gelebilir. Terazi burcu uyumun ve dengenin sembolüdür, siz de bu enerjilerden yararlandıkça evren ile uyumu sağlarsınız. Ancak geçen haftanın stresli açıları henüz bitmedi, özellikle iletişimde asabiyetin etkisini hissedebilirsiniz. Aynı zamanda seyahat planlarınız varsa beklenmedik bir rötar veya aksilik canınızı sıkabilir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçince sizin de yurtdışı, yayıncılık, yüksek öğrenim ile ilgili işlerinize ekstra bir enerji gelebilir. Ancak bilinçaltınız adeta bir transformasyon geçiriyor olabilir. Eski konulardan birinin gündeme gelmesi bilinçaltınızı aktive edip, sıkıntı yapabilirsiniz.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Eşinizden gelen veya miras, sigorta türünden kaynaklar konusu bugünden itibaren bir ay boyunca yine gündeminize oturabilir. Ancak bu hafta da geçtiğimiz haftanın sıkıntılı etkileri devam ediyor. Uzun dönemli ilişkilerinizin stresli etkiler altında olduğunu sembolize ediyor. Acele verilmiş kararlar, ani haberler, fevri hareketler olumsuz olaylara sebep olabilir. Eşiniz ve ortağınızın stresi size de yansıyabilir.