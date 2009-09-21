Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı



22 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Ya kariyerizi ile ilgili bir konuda ya da uzun dönemli ilişkiler konusunda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi doğru dürüst gitmeyen konularda değişim yapma zorunluluğunu da hissedebilirsiniz. Eğer bugünlerden yara almadan kurtulmak istiyorsanız, hayatınızın bu alanında bakış açınızı biraz değiştirmelisiniz. İçinizdeki eskiyi, işe yaramayanı bitirme hislerinin farkında olup ve artık çalışmayanı bırakabilmeniz gerekmektedir. Buna kendinizi yavaş yavaş alıştırmakta fayda var.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Boğa burçlarının günlük işlerine ve iş arkadaşları ile ilişkilerine bu hafta bir enerji gelebilir. Sağlık açısından da kendinizi nispeten daha iyi hissedebilirsiniz. Yarına kadar konstantrasyonunuz da hayli kuvvetli olabilir bundan faydalanmayı ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Güneş, Terazi burcuna geçince ilişkilerimizde denge konusu öne çıkar. Burcunuzun çocuklar, yaratıcı aktiviteler, eğlence ve aşk alanına ekstra enerji geldiğini de önümüzdeki bir ay boyunca hissedebilirsiniz.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün alınacak haberlerin dünkü kadar olumlu olmama ihtimal var. Kendi odaklı, inatçı veya baskıcı insanlar etrafınızda olabilir. Ancak yine de grup ile kendi başınıza yapabileceğinizden çok daha fazla iş başarabilirsiniz. Sağlık sorunlarına da dikkat, vücudunuzdan gelen sinyallere kulak vermelisiniz.

ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bu hafta Güneş Terazi burcuna geçince Aslan burçlarının genel olarak iletişim hayatına ve yakın çevreleri ile ilişkilerine ekstra enerji gelebilir. Günlük hayatınızın hızının, yapılan konuşmaların ve sosyal hayatınızın da bir ay boyunca artmış olduğunu hissedebilirsiniz. Koşuşturmaktan kendinizle ilgili konulara vakit ayıramamaktan şikayetçi olma ihtimali de var.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Güneş burcunuzdan çıkıp Terazi burcuna geçince bir ay boyunca kazandığınız para ile ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. En azından Güneş enerjisi hayatınızın bu alanına geçiyor diyebiliriz. Öte yandan bugün biraz maceracı da olabilirsiniz, belki de rutini bozacak ufak bir iki şey yapmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bu hafta eviniz ile ilgili bir değişime çok ani karar verebilirsiniz. Dikkat edin sırf değiştirmek için kaynaklarınızı boşuna harcamış olmayın çünkü bu değişim kolay olmayacaktır. Bazı planların da sonu belli olmayabilir.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Geçen haftanın stresli etkileri bu hafta da etkisini özellikle arkadaş çevreniz, çocuklar, eğlence, aşk hayatınız üzerinde gösterebilir. Örneğin bir arkadaşınızdan beklenmedik bir haber veya yorum alabilirsiniz ve bu ilişkiniz veya çocuğunuzla ilgili olabilir

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Güneş Terazi burcuna geçince sizin de sosyal hayatınıza olumlu bir enerji gelebilir. Bu enerjiden faydalanıp, çevrenizi geliştirmek, özellikle iş ile ilgili yeni dayanışmaları araştırmak yararınıza olacaktır. Ayrıca bu hafta arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar, grup çalışmaları veya yeni bağlantılar para kazanma metodlarınızı değiştirebilir, en azından bu konuda bakış açınızı değiştirecek türden gelişmeler yaşayabilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kariyer alanındaki gelişmeler sizi en derinden biraz daha değiştirecek kuvvettedir. Ancak dikkat bu enerji ile bütün köprüleri yakıp, yeni bir yola çıkmaya niyetindeyseniz önemli kararları biraz daha sakin düşünebileceğiniz tarihlere ertelemekte fayda var.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Eşinizden gelen ya da miras, sigorta gibi ikinci insanlar aracılığı ile elde ettiğiniz kaynaklar ile sizin kazandığınız para konuları arasındaki uyumsuzluk devam ediyor olmalı. Bu iki konu bir birini ilgilendiriyor ve hayatınıza bir tür gerginlik getiriyor olabilir. Endişelenmeyin bu alandaki bütün yanlış anlamalar bu ayın sonu ile çözülecektir. Ekim ortasından sonra ise özellikle karşı taraftan gelen maddi ve manevi desteğin eksikliğini artık hisssetmeyebilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Kaynaklar yüzünden çatışmalardan kaçınmalısınız. İlişkiler stresli olursa yine bağımsızlık kartını kullanmamalısınız. Eleştirileri kişisel almamalısınız. Ancak yine de geçmişe takılı kalmamalı, hassas konuları açmamalısınız.