Günlük apartlara ceza yağdı

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, apart dairelere yönelik polis ekipleri denetim yaptı. Günübirlik kullanılan yaklaşık 50 apartın incelendiği uygulamada, sistemde kaydı olmayan ve günlük kayıt tutmayan apartlara toplam 210 bin lira para cezası kesildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük kiralanan apart dairelerde eş zamanlı denetimler yaptı. Denetime çeşitli şubelerden toplam 80 polis katıldı. Ekipler, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü çevresi ile Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar Mahallesi\'ndeki günübirlik konaklama yerlerinin kapılarını tek tek çalarak kimlik kontrolü yaptı. Toplam 50 apartın kontrol edildiği denetimde 12\'si yabancı uyruklu 130 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Günlük kayıt tutmadığı ve kaçak daire işlettiği tespit edilen 9 aparta, toplam 210 bin lira para cezası kesildi.

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