Günlük 170 Euro: Prof. Müftüoğlu'nun Hürriyet'te yaptığı reklama Okur Temsilcisi Bildirici'den eleştiri

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazete yazarlarından Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun 28 Nisan'da yayımlanan yazısında yer alan “Yaşasın Hayat Kilo Yönetimi ve Detoks Merkezimizin bu haftaki ‘Hayat Okulu’nda ‘Çeşitli poşeleme yöntemleriyle et ve sebze pişirme’ konusu işlenecek ve pratik uygulamalar yapılacak. Faydalanmak isteyenlerin... No’lu telefondan temasa geçmeleri gerekiyor" ifadesine tepki gösterdi.

Prof. Müftüoğlu'nun Hürriyet'teki etik ihlali

"Bu duyuru, sağlığa ilişkin bir panel, konferans gibi bir etkinliği haber veriyor olsa sorun yoktu" diyen Bildirici, sözlerine şöyle devam etti:

"...Ama Müftüoğlu’nun Şile’de bir otelde kurduğu “Detoks Merkezi”ticari bir kuruluş. Duyuruda belirtilen telefondan bilgi alınca merkezde gecelemenin fiyatının 170 Euro olduğu, en az bir hafta kalmanın önerildiği söyleniyor. Peki, bir sağlık sayfasında ticari bir merkezin duyurusunu (ya da tanıtımını) yapmak ne kadar doğru? Böyle bir duyuru, sağlıkla ilgili yazılanlara ticari gölge düşürmez, okurun güvenini sarsmaz mı?"

Hürriyet, Türk Tabipleri Birliği ve Osman Müftüoğlu

Faruk Bildirici'nin "Elektrikli scooter soruları" başlığıyla yayımlanan (1 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Detoks merkezi soruları

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun “Yaşam reçeteleri” başlıklı sağlık sayfası, sanırım gazetenin en çok okunan bölümlerinden biri. Müftüoğlu, okurları bilgilendiriyor; sağlıkla ilgili merak edilen sorulara, herkesin anlayabileceği sade bir dille yanıtlar veriyor; tartışmalı konulara açıklık getiriyor.

Fakat son zamanlarda Müftoğlu’nun sayfasında haftada bir yer alan bir duyuru dikkatimi çekiyor. “Hayat Okulu’nda bu hafta ne var” başlıklı bu duyuru, 28 Nisan Cuma günkü sayfada da yer alıyordu:

“...Yaşasın Hayat Kilo Yönetimi ve Detoks Merkezimizin bu haftaki ‘Hayat Okulu’nda ‘Çeşitli poşeleme yöntemleriyle et ve sebze pişirme’ konusu işlenecek ve pratik uygulamalar yapılacak. Faydalanmak isteyenlerin... No’lu telefondan temasa geçmeleri gerekiyor.”

Bu duyuru, sağlığa ilişkin bir panel, konferans gibi bir etkinliği haber veriyor olsa sorun yoktu. Ama Müftüoğlu’nun Şile’de bir otelde kurduğu “Detoks Merkezi”ticari bir kuruluş. Duyuruda belirtilen telefondan bilgi alınca merkezde gecelemenin fiyatının 170 Euro olduğu, en az bir hafta kalmanın önerildiği söyleniyor. Peki, bir sağlık sayfasında ticari bir merkezin duyurusunu (ya da tanıtımını) yapmak ne kadar doğru? Böyle bir duyuru, sağlıkla ilgili yazılanlara ticari gölge düşürmez, okurun güvenini sarsmaz mı?

Bu soruların yanıtının da tartışılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü haberler gibi sağlıkla ilgili bilimsel yazıların da ticari çıkar kaygılarından uzak olması gerekir. Sağlık sayfalarının bilimsel nitelik taşıması, bağımsız ve bütün çıkar ilişkilerinden arınmış olması, güvenilirliği ve inandırıcılığı bakımından fevkalade önemlidir.

O yüzdendir ki, Türk Tabipleri Birliği’nin kabul ettiği etik kurallar, “hekimlerin reklam yapmasını ve çalışmalarına ticari görünüm vermesini” engeller. Gazetecilik etiği de reklam ile bilginin iç içe geçmesine karşıdır.