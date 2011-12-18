Günlüğü 150 liraya kiralık çocuk hırsız

T24

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından çocuklara hırsızlık yaptırdıkları iddia edilen bir suç örgütünü takibe aldı.Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Bursa, İzmir ve Eskişehir'de yapılan operasyonlarda, üç ayrı aileye mensup oldukları öğrenilen Hayat A (53), Haydar A (19), Erdal A (44), Sultan A (23) ve Fehmi S'yi (30) yakaladı.Zanlıların, maddi durumu iyi olmayan bazı çocuklara, 150-200 lira karşılığında kendi çocuklarıyla birlikte hırsızlık yaptırdıkları belirlendi.Özellikle düğün salonlarında ve kafelerde masa ve sandalye üzerine bırakılan çantaları çalan çocukların ulaşımının sağlanması için günlüğü 200 liradan özel şoför tutulduğu öğrenildi.Çocukların, Bursa'da bir otomobil ve 5 ayrı adresteki hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri de tespit edildi.Zanlıların yakınları oldukları belirtilen Dilek A, Hasan K, Aycan B, Dudu A, Gülay O, Hanife Nur A, Osman K ve Yağmur K'nin de bir süre önce aynı çalışma kapsamında gözaltına alındıkları ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları bildirildi.Zanlılar, sorgulamalarının ardından ''Suç işlemek için örgüt kurmak, örgüt kapsamında çocukları suça azmettirmek'' suçlarından adliyeye sevk edildi.