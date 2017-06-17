T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Günlerdir aranan Mehmet'in varolmadığı ortaya çıktı

Olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı

17 Haziran 2017 13:46

İzmir Dikili'de emekli komiser Tarkan Tekeoğlu'nun, geçen pazar günü cipte uyurken bıraktığını iddia ettiği oğlu Mehmet'i arama çalışmalarını sürdüren jandarma, şaşkınlık yaratan gerçeği ortaya çıkardı.

Tarkan Tekeoğlu'nun jandarmaya kayıp oğlu olarak verdiği fotoğrafın şu anda 17 yaşında olan oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi.

Polisin eşi ve kayınvalidesinin de ifadesine başvuran jandarma, ailenin tek çocukları bulunduğu gerçeğini de teyit etti.

Geçmişe dönük hastane ve nüfus kayıtlarına yönelik incelemede de, kayıp Mehmet'in kaydı bulunamadı. Emekli komiser Tarkan Tekeoğlu'nun Nüfus Müdürlüğü'ne çocuğunun doğduğuna dair belge göstermek yerine, sözlü ifadesiyle kimlik belgesi çıkarıldığı saptandı.

Bu gelişme üzerine Tarkan Tekeoğlu aranmaya başlandı. Tarkan Tekeoğlu'nun yeniden ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

ETİKETLER

Tarkan TekeoğluMehmet Tekeoğluvarolmayan Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24