Günlerdir aranan Mehmet'in varolmadığı ortaya çıktı

İzmir Dikili'de emekli komiser Tarkan Tekeoğlu'nun, geçen pazar günü cipte uyurken bıraktığını iddia ettiği oğlu Mehmet'i arama çalışmalarını sürdüren jandarma, şaşkınlık yaratan gerçeği ortaya çıkardı.

Tarkan Tekeoğlu'nun jandarmaya kayıp oğlu olarak verdiği fotoğrafın şu anda 17 yaşında olan oğlu Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi.

Polisin eşi ve kayınvalidesinin de ifadesine başvuran jandarma, ailenin tek çocukları bulunduğu gerçeğini de teyit etti.

Geçmişe dönük hastane ve nüfus kayıtlarına yönelik incelemede de, kayıp Mehmet'in kaydı bulunamadı. Emekli komiser Tarkan Tekeoğlu'nun Nüfus Müdürlüğü'ne çocuğunun doğduğuna dair belge göstermek yerine, sözlü ifadesiyle kimlik belgesi çıkarıldığı saptandı.



Bu gelişme üzerine Tarkan Tekeoğlu aranmaya başlandı. Tarkan Tekeoğlu'nun yeniden ifadesine başvurulacağı öğrenildi.