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Yaşam

Günlerdir 70 metrelik kuyuda kurtarılmayı bekleyen köpek...

Kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor

13 Şubat 2017 12:05

Beykoz Dereseki Mahallesi'ndeki sondaj için açılan ve daha sonra kapatılmayan yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor. Büyüme çağındaki köpek yaklaşık 8 gündür kuyunun dibinde mahsur.

Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, "Fakat hayvan büyüme çağında olduğu için içerde geçirdiği her gün onun ve bizim için dezavantaj. O nedenle aç bırakmaya, hayatta kalabileceği kadar yemek ve su vermeye çalışıyoruz. Çalışmalar sürüyor. İnşallah bugün güzel bir haber vereceğiz" demişti.

İtfaiye ekipleri bir insanın giremeyeceği genişlikte olan derin kuyudaki yavru köpeği kurtarmak için bütün yolları deniyor. İtfaiye ekipleri yağmur ve hava şartlarından etkilenmemesi için yavru köpeğin düştüğü kuyunun üstüne çadır çekti. Durumu öğrenen hayvansever de olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yavru köpek kamerada

İtfaiye ekipleri ellerindeki teknik imkanlarla kuyuya teleskobik kameraları salarak yavru köpeğin yerini tespit etti. Ekipler yavru köpeğe su ve yiyecek verdi. Kuyunun ağız genişliğinin çok dar olması nedeniyle nasıl düştüğü araştırılan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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Hayvan Hakları Konfederasyonuİstanbul KoordinatörüBarış ŞengünBeykozDereseki Mahallesisondaj

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