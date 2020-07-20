Günlerce ortadan kaybolan Labrador Cleo'nun yürüyerek 100 kilometre ötedeki eski evine gittiği ortaya çıktı

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4 yaşındaki Cleo isimli Labrador kaybolduğunda, ailesi onu beklemediği bir yerde buldu: 97 kilometre uzaktaki eski evlerinde.

Cleo ve ailesi, iki yıl önce Lawson, Missouri'deki evlerinden Olathe, Kansas'a taşınmıştı. Ancak evden kaçan köpek, ailenin Missouri'deki evine döndü.

Missouri'deki evin yeni sahibi Colton Michael, işten eve döndüklerinde kapıda bir köpek gördüklerini ifade etti. CNN'e konuşan Michael, "Kapıda birisinin gelmesini bekliyormuş gibi öylece yatmış duruyordu" dedi.

Köpeğin tasma takmadığını, ancak bir sokak köpeği olmak için de çok bakımlı olduğunu ifade eden Michael, köpeğin ensesinde çip olduğunu fark etti. Çipten köpeğin isminin Cleo olduğunu fark eden Michael, evde eskiden yaşayan aileyi Facebook'ta aradı ve köpek hakkında verilen kayıp ilanını gördü.

Michael'ın ailesiyle iletişime geçmesinin ardından Cleo, evine döndü.

İki aile de köpeğin Missouri'ye gitmek için çok yoğun trafikli bir köprüden geçmesi gerektiğini ifade ederek, köpeğin yaklaşık 100 kilometrelik mesafeyi nasıl aştığını anlamadıklarını belirttiler.