T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güngören'deki saldırıda ölen kadının kocası şüpheli olarak aranıyor

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı

26 Nisan 2018 23:23

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN\'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.\'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.
Olay, Çinçindere Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K., aracıyla trafikte seyrederken önündeki 06 AFS 948 plakalı aracın içerisinde eşi Zübeyde K.\'yı gördü. Aracından inen Serhat K., önündeki aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile tartıştı. Öfkeli koca Serhat K., daha sonra eşi Zübeyde K. ile Veysel Yıldız\'a kurşun yağdırdı. Zübeyde K. vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı sokaktan araçtan inen Serhat K. yaya olarak kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından, kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.

\"KADIN ÖLDÜ ADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI\"
Bir mahalleli \"Kadınla adam aracın içindeymiş, şuraya aracını park etmiş, \'siz korkmuyor musunuz\' deyip kadına ve adama iki el ateş etmiş. Kadın ölmüş, adam da boğazından yaralıydı. Mahallemiz çok sakin bir mahalle ilk defa böyle bir şey oluyor.\" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca yaklaşan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak tekrar kendi aracına binip ara sokağa girdiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKCemilAracınSerhatZübeydeOlayCaddesiAFSAracındanVeysel YıldızBağcılar EğitimAraştırma HastanesiTedavisiYıldızBölgeyiAdli Tıp KurumuADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI" BirKadınMahallemizSALDIRI ANI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24