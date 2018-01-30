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Güngören'de trafo bir ay içinde ikinci kez patladı

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) GÜNGÖREN'de 11 Ocak'ta da patlayan elektrik trafosu bu gece yarısı ikinci kez patladı

30 Ocak 2018 11:10

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) GÜNGÖREN\'de 11 Ocak\'ta da patlayan elektrik trafosu bu gece yarısı ikinci kez patladı.
Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Birsel Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın altında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 
Patlamanın ardından çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altında bulunan trafoya müdahale ederken kısa sürede yangın söndürdü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Çevrede bazı ev ve işyerlerinde elektrikler kesildi. Ekipler, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.
Apartman sakinlerinden Refik  Çepnioğlu, \"Patlamayı net olarak duymadım. Biz bu duruma alıştık. Patlamayı saymayı unuttuk haftada iki defa patlıyor. Geçen hafta patladı. Ondan önce patladı. Devamlı patlıyor. Elektriğimiz hiç yok. Köyde daha iyiydik\" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

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