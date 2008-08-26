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Yaşam

Güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü

Güngören Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halinde olan 34 UNZ 70 plakalı bir otomobilin önü başka bir araçla kesildi. Araçtan inen kişiler durdurdukları otomobildeki 2 kişiye kurşun yağ

26 Ağustos 2008 03:00

Güngören'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güngören Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 UNZ 70 plakalı bir otomobilin önü başka bir araç ile kesildi. Araçtan inen kişiler durdurdukları otomobilde bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Olayı gerçekleştiren kişiler kayıplara karışırken araçtakiler yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan kişi kaldırıldığı Bakırköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Duruma hafif olan yaralı ise otomobilde polis tarafından olay yerinde sorguya alındı. Sağlık ekiplerinin müdahale etmek için beklediği yaralı polis tarafından kısa bir süre sorgulandıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Polis tarafından araçta yapılan aramada bir adet silah ele geçirildi. Öte yandan olayı gerçekleştirdiği iddia edilen otomobilde bulunan şüpheliler Esenler Meydanı'nda durduruldu. 2 şüpheli Bağcılar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden sonra Güngören Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.


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