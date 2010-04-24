Güngören'de doğalgaz patlaması

T24

Alınan bilgiye göre, Merter Tozkoparan Mahallesi Cevat Açıkalın Caddesi B-2 Blok'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan Mehmet Ali Yalçın (31), ailesiyle indiği bahçeden unuttuğu cep telefonunu almak üzere tekrar daireye çıktı.Yalçın'ın anahtarla daire kapısını açmasının ardından büyük çapta bir patlama oldu.Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada elleri ve yüzünde yanıklar oluşan Yalçın, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Dairede bomba imha ekipleri, İGDAŞ ve itfaiye tarafından inceleme yapıldı.Patlamanın, İGDAŞ'ın kontrolü ve onayı olmaksızın banyoya çekilen doğal gaz hattından sızan gazın sıkışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.Eşyanın çevreye savrulduğu dairede büyük çapta maddi hasar oluşurken, 60 daireli blokta hasar incelemesi yapan yetkililer, apartman sakinlerinin tahliyesine gerek olmadığına karar verdi.