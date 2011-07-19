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Yaşam

Güngören'de cadde ortasında timsah!

İstanbul’un Güngören ilçesinde cadde ortasında bir timsah bulundu. Bir metre uzunluğundaki yavru timsah hayvanat bahçesine götürüldü...

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - İstanbul’un Güngören ilçesinde cadde ortasında bir timsah bulundu. Bir metre uzunluğundaki yavru timsah hayvanat bahçesine götürüldü. 

Güngören ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. İlçenin göbeğinde vahşi doğada yaşayan timsaha rastlandı.  

Merter’de bir otel çalışanları, caddede 1 metre uzunluğunda bir timsah gördü. 

Timsahı yakalayan görevliler Göngören Belediyesi’ne haber verdi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, timsahı hayvan barınağına götürdü. 

Yavru timsaha barınakta yiyecek verildi. Timsah daha sonra Darıca Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. 

Kaçak olarak yurda getirildiği tahmin edilen timsahın, sahibi tarafından sokağa terkedildiği belirtiliyor.


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