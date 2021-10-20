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Güngören zabıtasında 'yaka kamerası' dönemi başladı

Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı olması amacıyla kameralar kayıtta olacak

20 Ekim 2021 10:34

İstanbul Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve uygulamaları kayıt altına alacak. 

Güngören Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla zabıta ekiplerinde yaka kamerası ile kayıt alma sistemine geçti. Zabıta Müdürlüğü, denetim ve uygulamalarda görüntü ile ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı.

- GUNGOREN BELEDIYESI ZABITA EKIPLERI, YAKA KAMERALARI ARACILIGIYLA YAPTIKLARI RUTIN DENETIMLERI VE UYGULAMALARI KAYIT ALTINA ALACAK. ZABITA ILE VATANDAS ARASINDAKI ILETISIMIN DAHA SAGLIKLI HALE GETIRILMESI AMACIYLA KAMERALAR KAYIT ALACAK. ISTANBUL, (DHA)
Uygulama esnasında zabıta ekiplerinin yakasında görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde uyarı notları takılacak. (DHA) 

 



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