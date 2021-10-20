Güngören zabıtasında 'yaka kamerası' dönemi başladı

İstanbul Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve uygulamaları kayıt altına alacak.

Güngören Belediyesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla zabıta ekiplerinde yaka kamerası ile kayıt alma sistemine geçti. Zabıta Müdürlüğü, denetim ve uygulamalarda görüntü ile ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı.



Uygulama esnasında zabıta ekiplerinin yakasında görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair vatandaşlar tarafından görülebilecek şekilde uyarı notları takılacak. (DHA)





