T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÜNGÖREN TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

İSTANBUL DHA Güngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor

18 Ocak 2019 00:08

İSTANBUL DHA
Güngören Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu-Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

METRO İSTANBUL\'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

Görüntü Dökümü:
------------
Arızanın meydana geldiği durak
Ekiplerin çalışmaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Güngören Mehmet Akif Ersoy TramvayTramvayZeytinburnuGüngörenEkiplerMETROAÇIKLAMA MetroT1 KabataşBağcılar Tramvay HattındaKabataşZeytinburnuGüngören BağcılarSeferZeytinburnuGüngörenGörüntü Dökümü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24