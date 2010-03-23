Güngören Parkı'nda cinayet

T24 - İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Tolga Erdemir, kız arkadaşı Ç.A. ile parkta sohbet ederken, daha önce aralarında kavga ettiği 27 yaşındaki Ali Ö. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ali Ö., Ç.A.'yı silahla tehdit edip olay yerinden uzaklaştırdı, ardından da Tolga Erdemir'e 7 el ateş ederek öldürdü.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güngören Parkı'nda meydana geldi. Çantacıda çalışan Tolga Erdemir, parkta buluştuğu kız arkadaşı Ç.A. ile sohbet ederken, yanlarına ‘Gavuroğlu’ lakaplı Ali Ö. geldi. Aralarında daha önce de husumet bulunan Tolga Erdemir ile Ali Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ö., belindeki silahı çıkarıp Ç.A.’ya doğrultarak uzaklaşmasını istedi. Ç.A. olay yerinden uzaklaşırken, Ali Ö. bu kez silahı Tolga Erdemir’e doğrultup, ateş ederek kaçtı.



Silah seslerini duyup parka koşan Ç.A. vücuduna 7 kurşun isabet eden Tolga Erdemir'i yerde kanlar içinde yatarken bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Tolga Erdemir yolda yaşamını yitirdi.



Olay sonrası Ç.A.'nın ifadesine başvuran polis ekipleri, Ali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.



