Şiddet gördüğü erkeği öldüren Hülya Ören hakkında savcılık 'meşru müdafaa' dedi, mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi

İstanbul Güngören’de evli olduğu Kadir Ö ren’ den fiziksel ve cinsel şiddet gören Hülya Ören, yargılandığı davada hapis cezası aldı. Savcının 'beraat' talebine karşı mahkeme Ören'e 15 yıl ceza verdi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savunma yapan Hülya Ören "Ben sadece kendimi korumaya çalıştım. Aksi halde beni öldürecekti” dedi.

Mahkeme heyeti, Ören hakkında önce 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu 'haksız tahrik' altında işlediğine kanaat getirerek sanığın cezasını 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.

Bir öncesi duruşmada savcı mütalaasında Ören'in beraatini istemişti. İddia makamı sanığın suç tarihinde maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin olay yeri inceleme raporunda deliller olduğunu dile getirmişti. Hülya Ören'in öyküsü Hülya Ören, şiddetten kurtulmak için evli olduğu Kadir Ören'den defalarca şikâyetçi oldu. Kadir Ören hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Kadir Ören bu karar uymadı. Evde yaşamaya devam etti.