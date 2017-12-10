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Güngören D-100 Karayolu’nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Güngören'de makas atarak ilerleyen otomobil bariyerlere çarptı. Nihat Duran yaşamını yitirdi

10 Aralık 2017 14:46

Güngören D-100 karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle, kazaya karışan araçlardan birinin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu.

Kaza saat 06.00 sıralarında, Cevizlibağ mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 EH 3064 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ve aynı istikamette seyir halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki yolculardan 35 yaşındaki Nihat Duran yola fırladı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk tedavilerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Nihat Duran, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yol, Avcılar istikametine doğru yaklaşık 1,5 saat kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görgü tanıkları, kazaya karışan otomobilin makas atarak ilerlediğini iddia etti. (DHA)

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