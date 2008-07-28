Güngören bombaları dünyayı sarstı

İstanbul Güngören'deki patlamaları uluslararası basın flaş haber olarak duyurdu.



BBC: 'İstanbul'da ölümcül patlamalar' başlığıyla web sitesinde manşetten verdiği haberde sokaklarda kan gölü içinde çok sayıda kadın ve erkeğin yattığını duyurdu. BBC patlamaların olduğu Güngören semtinin sıcak yaz akşamında çok sayıda insanın dolaştığı bir yer olduğunu vurguladı.



Reuters: İngiliz haber ajansı flaş gelişme olarak duyurduğu haberde 'Kürt ayrılıkçıların, aşırı sol grupların ve İslamcıların' geçmişte İstanbul'da bombalı saldırılar gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi.



AFP: Fransız haber ajansı "İstanbul'da çifte bombalama" başlığıyla haberi flaş gelişme olarak abonelerine geçti.



AP: Amerikan Associated Press ise bir tanığın patlamaların 10 dakika arayla gerçekleştiğini söylediğini ve kayıpların çoğunun ilk patlamadan etkilenen kişilere yardım için koşanlar arasında olduğunu bildirdi.



Bild: Alman gazetesi "İstanbul'da şiddetli bombalar" manşetiyle duyurduğu haberinde yetkililerin PKK terör örgütünden şüphelendiğini belirtti.



El Pais: İspanyol gazetesi de ilk patlamanın dikkatleri çektiği anda ikinci patlamanın gerçekleştiğini yazarken, polisin şüphelerinin PKK üzerinde toplandığını belirtti.



Washington Post: "Patlamalar İstabul'u sarstı" başlıklı haberinde patlamaları "terör saldırısı" olarak verdi.



Guardian: İngiliz gazetesi de haberi web sitesinde manşete taşıdı ve Vali Muammer Güler'in patlamaların bir 'terör saldırısı' olduğu açıklamasını öne çıkardı.



Daily Telegraph: "Türk televizyonları patlamaları önce gaz patlaması olarak duyurdu ancak kentin valisi patlamalardan 'teröristleri' sorumlu tuttu."



Corriere Dela Sera: İtalyan gazetesi de manşetten verdiği haberde patlamaların sonucunun daha da kötüleşebileceğini vurguladı.