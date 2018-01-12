Güngören Belediyesi’nin TÜRGEV ve Ensar Vakfı için kiraladığı binalar, yurt yönetmeliğine aykırı!

AKP’li Güngören Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ile adı Karaman’daki çocuk taciziyle gündeme gelen Ensar Vakfı için kiraladığı 3 yurt binasını, yurt yönetmeliğine aykırı işlettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, binalardan ikisi riskli olduğu için boşaltıldı ancak bir binanın hâlâ yurt olarak kullanılıyor. Kiralığa çıkarılan TÜRGEV’in boşalttığı Güven Mahallesi Taşlık Sokak’taki bina için emlakçıyı bir yurttaş gibi aradığımızda binaların iş merkezi olduğunu öğrendik. TÜRGEV’in iskânı olmadığı için binayı boşalttığını söyleyen emlakçı, “İskânı yoksa TÜRGEV baştan niye girdi? Her şeyi hazır. Yarın öğrencileri getirebilirsiniz” dedi.

ENSAR’ın boşalttığı diğer binada ise yangın merdiveninin dahi olmadığını öğrendik. ENSAR’ın boşalttığı Sanayi Mahallesi Adem Yavuz Sokak’ta olan binanın ise işyeri olarak kiralanabileceği, yangın merdiveninin bulunmadığı ve eğer yurt olarak kullanmak istiyorsak ilçe belediyeye başvurmamız gerektiği söylendi. Binanın kapısında ENSAR’a ilişkin tabela hâlâ sökülmemiş.

CHP’den tepki

Güngören Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Musa Keleş, normal bir binanın yurt olarak kullanılamayacağını söyleyen Keleş, “Bu yurtlar hangi vakfa, hangi siyasi anlayışa yakın olursa olsun bu yurtlarda kalan çocuklar bizim de çocuklarımız. Güvenli olmayan 2 binanın boşaltılması sevindirici ancak 1’i hâlâ işliyor. Çocuklar güvenlik önlemlerinin olmadığı bu yerlerde tehlike altındalar” dedi. Keleş bu binalara yapılan masrafla kamunun zarara uğratıldığına dikkat çekerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP’li meclis üyesi Ergün Edepali’nin 3 binaya ilişkin verdiği soru önergesine geçen aylarda verilen cevapta binaların yurt olması için herhangi bir başvuru yapılmadığı belirtildi.

Kiralar dudak uçuklattı

İBB’nin TÜRGEV ve diğer yandaş vakıflara yaptığı taşınmaz ve hizmet “desteğinin” kamuya faturasının yaklaşık 800 milyon TL’yi bulduğunu geçen eylül ayında yayımlanan “İstanbul parsel parsel nasıl verildi?” adlı yazı dizimizde duyurmuştuk. Bu kapsamda Güngören Belediyesi’nin de TÜRGEV ve Ensar Vakfı için ilçede üç adet yurt binasını kiraladığı ortaya çıkmıştı. İlçe belediyesi üçüncü kişilerden Ensar Vakfı için Sanayi Mahallesi Adem Yavuz Sokak’ta 3 katlı bir binayı aylık 7 bin 420 TL’ye kiralamıştı. TÜRGEV için de Güven Mahallesi Taşlı Sokak’taki 4 katlı bir bina aylık 27 bin 606 TL’ye, Eski Londra Asfaltı Caddesi’ndeki 3 katlı bir bina ise aylık 15 bin 500 TL’ye kiralamıştı. İki bina için emlakçılar afişlerini astı.