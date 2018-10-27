Güngör Urası'ın adı Ayvalık'ta bir sokakta yaşatılacak

Ekonomideki karmaşık gelişme ve teknik kavramları, “Ayşe Teyze” ve benzeri ifadelendirmelerle sembolize ettiği kitlelere gündelik dil eşliğinde aktararak, Türk basın tarihinde bir ekol yaratan ve geçtiğimiz 19 Ağustos'ta 85 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Güngör Uras'ın adı Ayvalık'ta bir sokağa verildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonraki yıllarda akademik kariyerinin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda da görev alan, bilinen adının yanı sıra “Tevfik Güngör” ve “Ali Rıza Kardüz” adlarıyla da yazarak Türkiye basınının en üretken ve renkli isimleri arasında özel bir yer edinen Uras'ın adı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir sokakta yaşatılacak.