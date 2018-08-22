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GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

Haber: Cansel KİRAZ -  Kamera: İdris TİFTİKCİ  / Yılmaz BEZGİN  İstanbul DHA  Usta ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

22 Ağustos 2018 16:46

Haber: Cansel KİRAZ -  Kamera: İdris TİFTİKCİ  / Yılmaz BEZGİN  İstanbul DHA 
Usta ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör  Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras\'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras\'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.  

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden görüntü 
-Cenaze namazı kılınması
-Helallik alınması
-Omuzlarda taşınması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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