GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA

Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör Uras\'ın cenazesi tören için Bebek Camii\'ne getirildi. Güngör Uras\'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras\'ın sevenleri tabutun başında dua etti. Uras\'ın cenazesi öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntü

-Cenazeden görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Genel ve detaylar