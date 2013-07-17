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Ekonomi

Güngör Uras: Ödeme güçlüğü çekenler mecburiyetten kredi kartı kullanacak

Uras: Bankaların aynı kişilere kredi kartı vermekte yarışmaları,kredi kartı alanın gelir durumunun araştırılmaması sonucu, hem kart alanlar hem verenler ciddi sorunlarla karşılaşır oldu

17 Temmuz 2013 22:58

Özlem Sevgi

ozesevgi@gmail.com

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz dışı gelirlerle abad olan bir lobi var. Hani şu kartları falan diyorsunuz ya. Onları almayın" demesiyle bir tartışma başladı. Tartışmalarda en öne çıkan nokta Başbakan'ın bu uyarısının kart kullanımı üzerinde etkisinin ne çapta olacağıydı. Bu konuda Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras, "Kredi kartının kullanımı azalmayacaktır.Kredi kartına insanlar alıştı"şeklinde yorum getirdi. Ancak Uras'ın "Kredi kartının kullanım şekliyle ilgili uyarıları da" oldu.

Uras şunları söyledi:

Kredi kartı bir borçlanma aracı değil ödeme aracıdır.Bizde özellikle alt gelir gruplarında ve ekonomik güçlük çeken kesimde kredi kartı borçlanmayı teşvik eden bir araç olarak kullanılır oldu.

Bankaların aynı kişilere kredi kartı vermekte yarışmaları,kredi kartı alanın gelir durumunun araştırılmaması sonucu, hem kart alanlar hem verenler ciddi sorunlarla karşılaşır oldu. Ödeme gücü olanlar kredi kartı kullanmaya devam edecek.Alt gelir grubundakiler ve ödeme güçlüğü çekenler  mecburiyetten kredi kartı kullanacak. Sorunun çözümü bankalarda. Bankalar  kredi kartı vereceklerinin gelir durumunu bundan sonra iyi inceleyecek. Ancak kredi kartının kullanımı azalmayacaktır. Kredi kartına insanlar alıştı."

Uras, "kredi kartının kullanımının azalmasının büyümeye etkisi olur mu?" sorumuza ise "ekonominin büyümesini olumsuz etkilemez" diye yanıt verdi.

 

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