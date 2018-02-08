Güngör Uras: AKP sosyal güvenlik politikasıyla oyunun düşmesini engelliyor

Milliyet yazarı Güngör Uras, enflasyonun, işsizliğin yüksek olmasına, piyasanın bir türlü canlanamamasına, kişisel gelirlerin artmamasına, gelir dağılımının düzelememesine rağmen, AKP’nin oylarının düşmemesinin nedenini hükümetin yürüttüğü sosyal politikalara bağladı. "Hele hele insanlar kanaatkârsa, azla da mutlu olmayı becerebiliyorlarsa sosyal yardımlar iktidarlara alkış, bağlılık ve oy getiriyor" diyen Uras, "AKP bunu gördüğü, bildiği için, sosyal güvenlik politikasıyla oy topluyor. Oyunun düşmesini engelliyor" dedi.

Güngör Uras'ın Milliyet'te "Sosyal politikalar oy getiriyor" başlığıyla yayımlanan (08.02.2018) yazısı şöyle:

"Halkımız AKP’ye neden oy veriyor? Enflasyonun, işsizliğin yüksek olmasına, piyasanın bir türlü canlanamamasına, kişisel gelirlerin artmamasına, gelir dağılımının düzelememesine rağmen AKP’ye destek neden azalmıyor?

Çünkü AKP, sosyal politikalarıyla, ülkenin geniş kesimini mutlu ediyor. Ülkenin geniş kesimi şu veya bu şekilde sosyal politikaların nimetlerini paylaşıyor. Türkiye’de 79.8 milyon nüfusun % 87.4’ünü teşkil eden 69.7 milyon kişi sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanıyor. Memur, sigorta ve Bağ-Kur emeklisi 12.1 milyon kişiye her ay emekli maaşı ödeniyor. 12.1 milyon haneye her ay az veya çok düzenli bir para girişi var. Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlananlar yılda 500 milyon defa hastaneye gidiyor. Hastane masrafı 40 milyar, ilaç masrafı 21 milyar lirayı devlet ödüyor.

Kimlere ne ödeniyor?

Geçen hafta AKP’nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2018’de bütçeden yapılacak sosyal güvenlik harcamalarını açıkladı: Yılmaz, 2018 bütçesinden sosyal yardımlara ayrılan ödeneğin 51 milyar liraya yaklaştığını söyledi. “Bu rakam bütçemizin yüzde 6.7’sine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken 20.3 milyar liralık işveren primi de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak” dedi.

Bütçeden ayrılacak 51 milyar lirayla, şu yardımlar yapılacak:

*Ödeme gücü olmayan 9.4 milyon vatandaşın 8.2 milyar liralık sağlık giderlerini devlet karşılayacak.

*500 bin engellinin evde bakımına destek için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.

*65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engellilerin ve engelli vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 1.2 milyon vatandaşa 5.9 milyar lira ödenecek.

*Ev tipi bakım merkezlerine 297 milyon aktarılacak. n Koruyucu ailelere 104 milyon liralık ödenecek.

*Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kuruluşlarına 537 milyon lira ödenecek.

*110 bin yoksul aileye 934 milyonluk eğitim desteği verilecek.

*Çocuk evlerine 297.4 milyon lira aktarılacak.

*Ekonomik yoksunluk içinde olan 110 bin çocuk ve gencin ailelerine 934 milyon liralık destek sağlanacak.

*Eşi vefat etmiş kadınlara 894 milyon lira ödenecek.

*Gebe kadınlara doğum ve doktor kontrolü için 1.2 milyar liralık tedavi yardımı yapılacak.

*1.2 milyon aileye 571 milyon liralık doğum yardımı yapılacak.

Kaynak bütçeden

Bütün sosyal güvenlik desteklerinin kaynağı bütçe. Bütçenin kaynağı vergi gelirleri. AKP, parti olarak cebinden ona buna para dağıtmıyor ama bütçeyi kullanmayı biliyor. Eskilerde “sosyal devlet” kavramı önemsenirdi. Avrupa bütçenin büyük bölümünü sosyal harcamaya yönlendirilirdi. Şimdilerde Avrupa, kişi başı gelirin artınca sosyal harcamalara ayırılan payı küçülttü.

Bizim gibi kişi başı gelirin düşük olduğu, enflasyonun ve işsizliğin halkı üzdüğü ülkelerde sosyal yardımlar çok, hem de çok önem taşıyor. Hele hele insanlar kanaatkârsa, azla da mutlu olmayı becerebiliyorlarsa sosyal yardımlar iktidarlara alkış, bağlılık ve oy getiriyor. AKP bunu gördüğü, bildiği için, sosyal güvenlik politikasıyla oy topluyor. Oyunun düşmesini engelliyor."