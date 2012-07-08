Türk tiyatrosunun çınarı Güngör Dilmen yaşamını yitirdi

Tiyatro oyunu yazarı Güngör Dilmen, 82 yaşında hayatını kaybetti.

''Midas'ın Kulakları'' oyununun da arasında olduğu birçok eser kazandıran Dilmen, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Güngör Dilmen kimdir?

Güngör Dilmen 1930 yılında Tekirdağ'da doğdu. Ortaokulu İngiliz Erkek Lisesinde okudu. Çapa Lisesini ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Bölümünü bitirdi (1960). Öğrencilik yıllarında geçici işlerde çalıştı. Fakülteden mezun olduktan sonra Tel-Aviv ve Atina'ya gitti; tiyatro alanında incelemeler yaptı. Sonra ABD'nin Yale ve Washington Üniversitesinde tiyatro üzerine eğitim gördü (1961-1964).. İstanbul Şehir Tiyatrosunda ve İstanbul Radyosunda çalıştı. İngiltere'de Durham Üniversitesinde Doğu Dilleri okutmanı (1971), Eskişehir Anadolu Üniversitesinde öğretim görevlisi (1982) oldu. İlk yazılarında Güngör Kalyoncu imzasını kullanmıştır.