Güngör Dilmen literatürüne küçük bir katkı: Yücel dergisinde kalan isimsiz iki şiir

*Yrd. Doç. Dr. Fırat Caner

Güngör Dilmen, iyi bir trajedinin sırrının şiir olduğu kanaatindeydi. Yazarlık hayatı da şiirle başlamıştı. 1956 yılında -Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ını yazdığı yaştayken- Yücel dergisinde başlıksız iki şiir yayımladı.

Bunlar teatral değil betimleyici şiirlerdi. İçerik ve biçim özellikleri bakımından son derece günceldiler: Biçim özellikleri bakımından İkinci Yeni şiiriyle örtüşüyor, içerikleriyle de İkinci Dünya Savaşı sonrası şiirindeki temel kaygı ve tedirginlikleri gündeme getiriyorlardı. Özellikle ilk şiir Melih Cevdet Anday’ın uzaktan İkinci Yeni’yi haber veren “Rahatı Kaçan Ağaç”ıyla ve Turgut Uyar’ın “Geyikli Gece”siyle akraba bir uygarlık hoşnutsuzluğu (das unbehagen in der kultur) taşır. İkinci şiirse –bize göre- İlhan Berk’in “Nigârî”sindekine benzer bir felsefî bakış açısıyla yazılmıştır.

Dilmen daha sonra 1959’da –Midas’ın Kulakları ile- genç bir drama yazarı olarak çıktı ortaya. Şiirle flörtü sona ermiş, onu bir yapıt olarak inşa etmekten vazgeçmişti. Bunun yerine, oyunlarında şiir diline yaklaşmayı tercih etti. Fakat oyunlarında, şiir yazarken tercih ettiği hâliyle anlamın geriye itilip söyleyişin öne çıkartıldığı bir şiir dilini benimsemedi. Tiyatro türünün gereklerine uygun olarak şekilde, anlamın öne çıkmasına, söylenenlerin herkesçe anlaşılır olmasına özen gösterdi. Şiir dilinin daha ziyade fonetik avantajlarından faydalandı.

Bir oyun yazarı olarak tanındıktan sonra şiir serüveni unutuldu. Kendisiyle ilgili kaynaklarda ilk şiirinin Yücel dergisinde 1956 yılında yayımlandığı dışında bir bilgiye yer verilmedi. Oysa Yücel dergisinde bir değil iki şiiri yayımlanmıştı. Bundan, Elvan Torun’un 2004’te Ankara Üniversitesinde hazırladığı “Yücel Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Edebî Faaliyetler” başlıklı yüksek lisans tezi sayesinde haberdar olduk.

Dilmen’in ilk yazılarını “Güngör Kalyoncu” ismiyle yayımlandığı da biliniyor. Dolayısıyla dönem dergilerinin indeksleri hazırlandıkça belki başka şiirleri de gün ışığına çıkar.

Biz burada Yücel dergisinde kalmış iki isimsiz şiirine yer veriyoruz:

Birinci Şiir

I.

KOPACAK meyvalarda bir şey var

doyuruculuk dışında

dildeki tada gelmiyen.

II.

Genç bir ölünün

Kafasını deşti köklerim

düşüncesi yürüyor şimdi damarlarımda

Haykırmak istiyorum, ağacım ben

Haykıramıyorum.

III.

Bin ayak derinde

Kayalar içine sıkışmış su

Denizdeki çalkantıyı bilmemeli

Bin ayak derinde

Yitirir sükûnunu.

IV.

Bir galen külçesi içinden

Düşünün gecenin uzayışını

Toz gümüşsü ışıltıları

Samanyoluna karşı tutun.

V.

Yalnız ilkbaharı hatırlayabiliyordu

Tamamile bilimsel olarak sırtından iğnelenmiş

Koleksiyon kelebeği.

Düşleri kanatlarında kalmıştı.

VI.

Kayalar içinden inen sular

Yitirdikleri ışığı söylüyorlardı.

Kör mağara dinliyordu;

Milyonca yıllık karanlığında

Güneşler vehmediyordu.

VII.

Siz bu dağın insanları

Dağınızla birlikte

Benden döndünüz ya:

Ağaçtan kayadan kopmak için

Çıra ateşlerinizi yakın.

Dilmen, Güngör. Yücel 5 (Mart 1956): 283.

İkinci Şiir

I.

Düşünüyorum ki gülümsüyorsun

Buzlu dallar da düşünseler

Böyle düşünürler güneşi.

II.

Biz kayalar gibi sabrettik

Bir şey edindik ucunda

Elimiz yüreğimiz kadar bizim.

III.

Ay da varsa gökte

Gök koyu maviyse ve ay

Denizleri bir kulaç yükseltmişse

Kıyıda zeytin ağaçlarının altında düşünmek

Delilik olur.

IV.

‘Umudu’, işte o aynadan yansıttım

‘Olabilirdi’ çıktı görüntüsü

V.

Varyoslar külünklerle

Kurşun dağlar içinden çıkarmışlardı,

Kara vagonlar ışığı

Uzak şehirlere götürdüler.

VI.

Hoy gece rüzgârı

Mavi ellerile saçakta

Biçimliyen buzları,

Bilir misin

Zeytin rengi denizlere şimdi

Safran güneşler inmede.

VII.

Bari bir parça mor dağ,

Sarı ağaç, dalga, bulut,

Rüzgâr yosun kokan

Doldurabilseydik şu mendil içine

Gitmeden:

Tavanı gece, döşemesi gece dünyamızda

İtina ile açardık uçlarını

Seyrederdik hayretle

Sonra hatırlayıp

Ağlardık.

Dilmen, Güngör. Yücel 9 (Temmuz 1956): 159.